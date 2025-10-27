Política
L'Ajuntament de Tarragona dona llum verda a la constitució del Consorci de Tàrraco
El ple municipal ha tirat endavant la proposta amb els vots a favor del PSC, Junts, ECP i no adscrits
L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat la constitució del nou Consorci de Gestió del Patrimoni de Tàrraco, així com els estatus del nou ens. El PSC, Junts, ECP i els tres consellers no adscrits hi han votat a favor; mentre que ERC i Vox s'han abstingut, i el PP s'hi ha oposat fermament.
El conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, ha celebrat aquest important pas per «garantir la coordinació entre administracions integrals» i «aconseguir més recursos econòmics per lluir un patrimoni únic a la península». En aquest sentit, l'edil ha destacat que «es posarà solució a molts anys de falta de manteniment i d'inversió». Per aquest motiu, va instar els grups municipals a tenir «mirada llarga», deixar de banda «les sigles» i «treballar per la ciutadania i el patrimoni». «Votar en contra no és un càstig al govern, sinó a les generacions passades i futures», ha etzibat.
Els ens fundadors del nou Consorci del Patrimoni seran l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, mentre que la Diputació, el Ministeri de Cultura i l’Arquebisbat s’hi integraran mitjançant un conveni. L'ens actuarà com una institució autònoma, blindada als futurs canvis polítics. S’establirà un Consell General, presidit pel President del Govern, Salvador Illa; i un Comitè Executiu, que liderarà l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El consorci neix amb 39,7 milions d'euros compromesos en inversions a la ciutat.