L'Ajuntament de Tarragona dona llum verda a la constitució del Consorci de Tàrraco

El ple municipal ha tirat endavant la proposta amb els vots a favor del PSC, Junts, ECP i no adscrits

Imatge del ple extraordinari on s'ha aprovat la constitució del Consorci de Tàrraco.

Imatge del ple extraordinari on s'ha aprovat la constitució del Consorci de Tàrraco.John Bugarin

John Bugarin
Publicat per
John Bugarin

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat la constitució del nou Consorci de Gestió del Patrimoni de Tàrraco, així com els estatus del nou ens. El PSC, Junts, ECP i els tres consellers no adscrits hi han votat a favor; mentre que ERC i Vox s'han abstingut, i el PP s'hi ha oposat fermament.

El conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, ha celebrat aquest important pas per «garantir la coordinació entre administracions integrals» i «aconseguir més recursos econòmics per lluir un patrimoni únic a la península». En aquest sentit, l'edil ha destacat que «es posarà solució a molts anys de falta de manteniment i d'inversió». Per aquest motiu, va instar els grups municipals a tenir «mirada llarga», deixar de banda «les sigles» i «treballar per la ciutadania i el patrimoni». «Votar en contra no és un càstig al govern, sinó a les generacions passades i futures», ha etzibat.

Els ens fundadors del nou Consorci del Patrimoni seran l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, mentre que la Diputació, el Ministeri de Cultura i l’Arquebisbat s’hi integraran mitjançant un conveni. L'ens actuarà com una institució autònoma, blindada als futurs canvis polítics. S’establirà un Consell General, presidit pel President del Govern, Salvador Illa; i un Comitè Executiu, que liderarà l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El consorci neix amb 39,7 milions d'euros compromesos en inversions a la ciutat.

