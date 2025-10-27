Laboral
Declaren nul l'acomiadament d'una treballadora d'Ercros per vulneració de la llibertat sindical
La decisió judicial obliga l'empresa a readmetre la dona i a indemnitzar-la
El Jutjat del Social dos de Tarragona ha donat la raó a una dona acomiadada de l'empresa Ercros quan exercia de representant sindical per la formació Sindicat de Treballadors (STR). La dona va portar el cas a la justícia, que ara ha anul·lat l'acomiadament per vulnerar el dret fonamental a la llibertat sindical. La sentència obliga la direcció a readmetre la treballadora i a indemnitzar-la amb 7.000 euros, així com a abonar-li tots els salaris endarrerits des del moment de l'acomiadament fins a la reincorporació.
El jutjat considera provat que l'acomiadament va ser una «represàlia» directa per l'activitat sindical. La dona havia denunciat diverses irregularitats internes i havia defensat els drets laborals del personal del centre.
El sindicat STR ha considerat la sentència «una victòria per a totes les persones treballadores que defensen els seus drets», alhora que «un acte de justícia i un pas endavant en la defensa de la llibertat sindical».