Política
Junts vol que l’Estat financi l’estudi del traçat de l’aigua a la Part Alta
Els juntaires registren una moció al Parlament per acabar amb les filtracions a les Voltes del Circ
Junts per Catalunya ha presentat una proposta de resolució al Parlament sobre la degradació de les Voltes del Circ romà deguda a les filtracions d’aigua. Els juntaires reclamen al Govern de la Generalitat que «faci complir la Llei del Patrimoni» a l’Ajuntament de Tarragona, a qui assenyalen com a responsable dels problemes amb l’aigua. A més, Junts demana que l’Estat financi l’estudi sobre el traçat subterrani de les aigües a la Part Alta.
«Ni l’Ajuntament de Tarragona ni cap altra administració pública amb competències en patrimoni, en aquest cas de consideració mundial, ha solucionat aquesta problemàtica», denuncia el grup al document presentat al Parlament. Situen l’origen del problema al carrer Ferrers. A la petició, es recorda que la darrera intervenció integral de la via es va fer el 1995, quan es pavimentà amb lloses de travertí i s’eliminaren les voreres. Però no es va substituir el clavegueram ni es va instal·lar un col·lector d’aigües pluvials. Unes clavegueres que es renovaran aviat, segons va avançar Diari Més.
«Fa una vintena d’anys que els veïns i les voltes del Circ pateixen filtracions. S’ha de tornar a la situació inicial», expressa Jordi Bertran, diputat de Junts. La moció exposa que «actualment moltes de les lloses del carrer estan trencades». «Quan plou, les canonades aboquen directament al carrer i l’aigua s’infiltra per les juntes del paviment i pels trencats», diu Junts. La petició també recorda els consells que el Síndic de Greuges ja va enviar al consistori tarragoní per a millorar la situació. Per tot, els juntaires demanen que la Generalitat comuniqui a l’Ajuntament l’obligació d’arreglar els carrers i els danys causats, sens perjudici de les sancions que corresponguin.
L'Unesco ho contempla
Més enllà, Junts apunta al Govern de l’Estat perquè pagui l’estudi del recorregut de l’aigua al barri. Els juntaires exposen que la Unesco ja contempla aquestes actuacions en la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural. «Estableix que cada estat desenvoluparà els estudis i la recerca tècnica i perfeccionarà els mètodes d’intervenció per fer front als perills que amenacin el patrimoni, com els relacionats amb el Circ romà», indica el grup parlamentari.
A Junts no els convenç les explicacions del conseller de Patrimoni Nacho García, qui va exposar en declaracions a aquest mitjà que «potser mai se sabrà» el recorregut que fa l’aigua per certs racons de la Part Alta. Per últim, els juntaires reclamen la redacció d’un Pla director d’humitats per «conèixer la traça que fan les arques subàlvies» que circulen després dels episodis de precipitació i, així, «establir les bases» per solucionar les filtracions al barri de la Part Alta de Tarragona.