Cultura
Humor tarragoní, en directe i diferit
El col·lectiu Risses estrena el pòdcast ‘Sonores de Risses’, una col·laboració amb La Capona, on s’enregistraran els episodis en directe
«Quin és el primer acudit que et va fer riure?» Amb aquesta pregunta arrenca Sonores de Risses, el nou podcast de comèdia del col·lectiu tarragoní Risses. L’estrena va tenir lloc el passat 14 d’octubre a la llibreria La Capona, on fins i tot van caldre més cadires per acollir el públic que s’hi va acostar per veure l’enregistrament en directe el primer episodi.
Si el nom Risses us sona, no és casualitat. El col·lectiu fa anys que agita l’escena humorística tarragonina amb els seus xous i Open Mics. Ara, aquest grup format per Adrià Castellví, Titi L’Amour, David de la Torre, i Álvaro Rodríguez ha portat el seu univers al món del pòdcast.
«Fer comèdia ens agrada massa», diu Castellví. «Sabíem que el format funcionava i ens venia molt de gust provar-lo. Però va ser La Capona qui ens va acabar d’empènyer. Ens va oferir l’espai i ens va dir ‘endavant’», explica. La llibreria, de fet, buscava noves maneres de dinamitzar el local i obrir-lo a activitats culturals més enllà de les presentacions literàries.
El resultat és aquest, un pòdcast que s’enregistrarà de forma mensual a La Capona. Amb públic, és clar. «La gràcia és poder parlar, fer textos, improvisar acudits i comprovar al moment si fan riure o no. Poder tenir públic és un regal. Si fas comèdia has de veure si fas gràcia. És part del joc», comenta Rodríguez.
El primer episodi ha tingut un convidat de luxe, l’Oriol Grau. «Representa molt bé el que volem fer: algú que ha mantingut el tarragonisme, però que és reconegut més enllà de la ciutat», apunta de la Torre. Grau, diu el grup, simbolitza el tipus de comèdia que busquen: arrelada, però oberta, capaç de fer riure a qualsevol que entengui el català.
«Sí, el món necessitava quatre tios més amb un pòdcast», ironitzen entre ells en aquest primer episodi. Bromes a banda, el col·lectiu reconeix que volen que el projecte serveixi per donar més visibilitat a les còmiques. «Ens agradaria convidar moltes dones i ajudar a visibilitzar referents femenins en la comèdia. És un problema que hem detectat en els nostres micros oberts, però cada cop hi ha més dones fent humor», admet l’Amour.
Més enllà de la broma, tenen clara la seva intenció. «Crec que és important que es vegi que des de Tarragona també es poden fer coses xules, que no tot passa als quatre bars de sempre. Fora de la capital també hi ha humor, i molt bo. Volem trencar fronteres mantenint l’accent», afirma Rodríguez.
Poca gent escolta més pòdcasts que aquells que freqüenten xarxes com TikTok i Instagram, inundades de petits clips que es consumeixen com crispetes. Des de Risses en són ben conscients. «El pòdcast ens ajuda a tenir contingut sense repetir els textos dels monòlegs i a mostrar qui som. I, de pas, a veure si algun clip es fa viral», comenta Mar Ribé, encarregada de les xarxes socials.
Tot i algun petit entrebanc tècnic del directe, l’estrena va ser tot un èxit. «No ens esperàvem tanta gent. Feia goig veure La Capona així. Esperem que es mantingui», assegura Castellví. Sonores de Risses es gravarà un cop al mes a La Capona. El primer episodi ja està disponible al YouTube de la llibreria i a iVoox.