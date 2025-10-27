Inundacions
El futur col·lector de la Part Baixa de Tarragona costarà 2 MEUR més del que s’havia previst inicialment
Passarà per sota del carrer Smith i no del carrer Reial com plantejava el projecte bàsic
El futur col·lector d’aigües pluvials de la Part Baixa costarà 3,6 milions d’euros (IVA inclòs), dos més del que s’havia previst inicialment. Aquest increment es deu, principalment, al canvi de traçat que ha hagut de fer l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) respecte al que es va plantejar en un primer moment. El projecte bàsic contemplava la construcció d’una galeria de 500 metres per sota dels carrers Reial i Torres Jordi, connectada amb el calaix existent al passeig Independència que va directament a la desembocadura del Francolí.
A l’hora de fer el projecte executiu, els tècnics es van adonar que no era possible executar-la. Gràcies a una topografia interna, van detectar que aquest col·lector sobreeixiria per damunt del carrer en alguns trams. «Les dades de les que disposàvem quan es va fer aquesta proposta no eren les correctes», apunten fonts municipals. El setembre del 2024, Ematsa va dur a terme prospeccions arqueològiques als barris marítims per a definir un recorregut alternatiu sense elements pel mig que el puguin fer inviable.
Després de finalitzar treballs i analitzar l’orografia de la Part Baixa, es va escollir la cruïlla entre els carrers Castaños i Smith com el punt d’inici. Es tracta d’un «punt baix», on es produeixen inundacions quan plou amb intensitat. En comptes de passar pel carrer Reial com s’havia plantejat, la futura galeria d’aigües recorrerà el carrer Smith fins a l’avinguda Vidal i Barraquer. En aquest punt, es desviarà cap al carrer Torres Jordi, travessarà la plaça General Domènech Batet i Mestres i continuarà pel carrer Xavier Montsalvatge fins a arribar al Francolí.
El nou col·lector no estarà connectat a l’actual calaix d’aigües del passeig Independència com marcava el projecte inicial, sinó que tindrà una sortida independent. A més, abans d’expulsar l’aigua al riu, passarà per una càmera de pretractament que retindrà i eliminarà els residus. Amb aquesta proposta més ambiciosa, es dobla pràcticament la distància del traçat, que passa dels 500 metres inicials als 900 metres.
Restes arqueològiques
Ematsa va trobar algunes restes arqueològiques en les prospeccions que va realitzar fa un any. Per aquest motiu, s’han previst una sèrie d’excavacions a mà —que són molt més costoses que fer-les a màquina—. Tant aquests treballs com el tractament dels vestigis no es van contemplar quan es va elaborar el primer pressupost d’1,6 milions d’euros. L’empresa municipal ha enviat el projecte definitiu a la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya perquè doni el seu vistiplau. Un cop hi hagi llum verda, aquesta actuació haurà de ser aprovada pel ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona abans de poder executar-la.
Aquesta intervenció forma part del paquet d’accions que ha presentat el consistori a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, a través de la qual podria rebre 12,5 milions d’euros. Aquest col·lector, juntament amb projecte de la connexió del sobreeixidor de la plaça dels Carros —amb un pressupost de 300.000 euros—, pot a reduir un 75% la possibilitat d’inundacions a la Part Baixa. L’alcalde, Rubén Viñuales, confia que el projecte permetrà «solucionar d’una vegada per totes un problema històric del barri i la ciutat». «És una de les inversions més importants que hi ha hagut a Tarragona en matèria de gestió de pluges», remarca.
Les obres, que duraran dos anys, es podrien iniciar el 2026. Els treballs es dividiran en 12 trams, alguns dels quals es faran simultàniament. La idea de l’Ajuntament és començar des del Francolí i acabar per Castaños, intentant causar la menor afectació possible als veïns i la mobilitat de la Part Baixa.