Societat
"Boig per tu": la nova experiència nupcial de Tarragona per a futurs nuvis
La primera edició de Boig per tu serà una jornada exclusiva per a parelles que volen viure una experiència inspiradora, elegant i diferent
Tarragona acollirà el proper 15 de novembre la primera edició de ‘Boig per tu’, una jornada exclusiva destinada a parelles que volen viure els preparatius del seu casament amb calma, inspiració i il·lusió. L’esdeveniment, organitzat per La Via T amb la col·laboració de Casa Joan Miret, neix amb la voluntat de posar en valor el talent local del sector nupcial, destacant la qualitat, la creativitat i la diversitat dels serveis que ofereix la ciutat.
La Casa Joan Miret, situada a la Rambla Nova 36, acollirà la cita de 12.00 a 19.00 hores, convertint-se en l’escenari perfecte per a una jornada que preten ser inspirador. Segons Raquel Pizarro, presidenta de La Via T, “els assistents podran gaudir d’un itinerari complet d’experiències, amb showrooms privats, expositors especialitzats i moments únics per inspirar-se i gaudir del seu futur casament”.
Durant tota la jornada, les parelles podran descobrir showrooms privats amb les últimes tendències del sector nupcial, expositors especialitzats en fotografia, joieria, viatges, floristeria, decoració i moda, així com degustar un brunch musical i tastets gastronòmics de restauradors locals. A més, hi haurà una desfilada de moda nupcial amb les novetats en vestits de núvia, nuvi i cerimònia, i un tardeig amb música i sorpreses per tancar la jornada amb un ambient festiu i inspirador.
El cartell oficial, obra del dissenyador i il·lustrador tarragoní Julio Aliau, aporta un toc artístic i elegant que vol reflectir la essència de l’experiència. Els assistents també podran participar en el sorteig d’un lot especial i gaudir d’un espai per connectar amb professionals del sector.
Entre les marques confirmades hi ha Sastrería Pizarro, Worldjet Viatges, SOHO by Tarraco Sea Food, Elena Osuna Photograph, Atelier de Bodas, Joieria Santa Gemma, Mary Kay, Alice’s Weddings, Mag Nebur Events, Lexus, entre altres.
Les entrades ja estan disponibles a Entradium, amb tarifes que van dels 5 als 9 euros segons la data de compra. L’esdeveniment reafirma el compromís de La Via T amb el comerç local, oferint una plataforma per fer xarxa, establir contactes i mostrar el talent tarragoní davant un públic que busca experiències autèntiques i inspiradores.