Policial
Aturen dues furgonetes en un control a l'N-340 i descobreixen 525 plantes de marihuana
Els Mossos d'Esquadra van detenir tres homes com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues
Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona, van detenir la matinada d’aquest diumenge a Tarragona, tres homes de 20, 24 i 35 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues. Així mateix, a un dels detinguts se li atribueix el delicte de conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir.
Els fets van succeir pels volts de les 04.30 hores durant un control de pas a l’altura del punt quilomètric 1165 de la carretera N-340 en sentit Altafulla, al terme municipal de Tarragona. Agents de trànsit amb el suport d’efectius de la Unitat de Seguretat, de la comissaria de Tarragona, van aturar una furgoneta per tal de fer les escaients comprovacions.
En apropar-se, els mossos van constatar que de l’interior provenia una forta olor de marihuana i a través dels vidres van observar una gran quantitat de plantes. Seguidament van comprovar que el conductor no disposava de permís de conduir.
Mentre efectuaven les corresponents comprovacions, una segona furgoneta ocupada per dos homes més es va aturar al lloc. Novament, es va repetir la mateixa situació quan els agents van contrastar la fortor que deixava anar la marihuana que transportaven.
Els tres homes es desplaçaven junts en dos vehicles a una certa distància i traslladaven un total de 525 plantes procedents d’un cultiu ubicat al Baix Camp. Es calcula que el seu valor al mercat il·lícit podria arribar als 100.000 euros.
Aquestes detencions s’emmarquen en la prevenció que els mossos fan al territori i que, entre d’altres, compten amb controls que es fan de forma recurrent per prevenir tota mena de delictes.
Els agents van traslladar els vehicles a dependències policials i van detenir els tres homes, un dels quals acumula fins a mitja dotzena d’antecedents policials. Està previst que tots ells passin a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona en les pròximes hores.