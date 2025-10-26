Successos
Nit de contenidors cremats a Tarragona amb tres avisos consecutius dels Bombers
Els incendis s’han declarat entre les 22.50 h i les 00.30 h als carrers Prades, Rambla Ponent i Riu Llobregat
Els Bombers de la Generalitat han atès aquesta nit tres serveis per contenidors cremats a diferents punts de la ciutat de Tarragona. El primer avís s’ha rebut a les 22.50 hores al carrer Prades, on ha cremat un contenidor i hi ha treballat una dotació.
Poc després, a les 00.26 hores, s’ha produït un segon incendi a la Rambla Ponent, que ha requerit la intervenció de dues dotacions dels Bombers.
Finalment, a les 00.32 hores s’ha rebut un tercer avís al carrer Riu Llobregat, on també ha cremat un contenidor i hi ha actuat una dotació.
En cap dels casos s’han registrat ferits ni afectacions a vehicles o façanes pròximes, segons han informat els Bombers.