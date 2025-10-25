Societat
Tarragona activa un dispositiu especial per Tots Sants
El pla inclou restriccions d’estacionament, reforç del transport públic i l’obertura ininterrompuda al cementiri del 26 d’octubre al 2 de novembre
Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, l’Ajuntament de Tarragona ha activat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i les visites al Cementiri Municipal. El pla inclou mesures específiques en matèria de trànsit, transport públic i horaris d’obertura del cementiri, així com la regulació de les tradicionals parades de venda de flors i castanyes.
Mobilitat i trànsit
La Guàrdia Urbana desplegarà un dispositiu especial entre el 25 d’octubre i el 2 de novembre per regular l’accés al cementiri i garantir la seguretat de les persones que s’hi desplacin. Tot i que no es modificaran els sentits de circulació habituals, l’Ajuntament recomana prioritzar els desplaçaments a peu o amb transport públic.
No es permetrà estacionar a l’entorn immediat del cementiri. L’aparcament situat davant del recinte quedarà reservat per a les parades de venda de flors, persones amb mobilitat reduïda, taxis i vehicles destinats a la descàrrega de passatgers d’edat avançada. L’accés a aquest espai es farà per l’entrada principal, i la sortida s’habilitarà per la zona propera a la cruïlla amb el carrer Rovira i Virgili.
Com a alternativa, els visitants podran estacionar al pàrquing dissuasiu del Camí del Llorito o a les zones d’aparcament regulat de la ciutat.
Horaris del cementiri
Del 26 d’octubre al 2 de novembre, el Cementiri Municipal obrirà de manera ininterrompuda de 9 a 18 hores. A partir del 3 de novembre es reprendrà l’horari habitual, de 9 a 15 hores.
L’accés principal serà per la porta principal del recinte. La porta del Camí del Llorito obrirà els dies 30 i 31 d’octubre i l’1 de novembre, de 9 a 18 hores, i el 2 de novembre, de 9 a 14 hores. La porta lateral de la carretera TP-2031 romandrà tancada.
Venda de flors i castanyes
Del 27 d’octubre al 2 de novembre hi haurà vuit parades de venda de flors instal·lades a l’esplanada de davant del cementiri, de 9 a 18 hores.
Pel que fa a les castanyes, del 28 d’octubre al 4 de novembre s’instal·laran 14 punts de venda repartits per la ciutat, que obriran de 10 a 20 hores. Entre d’altres, hi haurà parades a la Rambla Nova, la plaça de la Imperial Tàrraco, el carrer de Cristòfor Colom i els barris de Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Riu Clar.
Reforç del transport públic
L’1 de novembre, coincidint amb la jornada central de Tots Sants, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) reforçarà la línia L-6 amb dos autobusos addicionals per cobrir el trajecte fins al cementiri. El servei especial funcionarà de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores, en horari de dia festiu.
A més, es recomana fer ús de la línia L-21, que disposa de parada al «Dissuasiu Cementiri».