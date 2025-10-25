Educació
Òscar Camps denuncia la pèrdua de «la brúixola moral d’Europa» a la inauguració del curs de la URV
La Universitat bat rècord d’estudiants i incrementa un 20% el professorat a temps complet en tres anys
La URV va inaugurar ahir el nou curs acadèmic amb una cerimònia que va combinar valors i xifres. D’una banda, Òscar Camps, fundador i director de l’ONG Proactiva Open Arms, va impartir una emotiva i crítica lliçó inaugural centrada en la necessitat urgent del compromís de la societat civil en la defensa de la vida i dels drets humans. De l’altra, el rector, Josep Pallarès, va destacar dades rècord en matriculacions i places de professorat a temps complet, amb un increment del 20% en tres anys.
L’acte es va celebrar a l’Auditori de la Diputació, mentre duren les obres a l’Aula Magna del campus Catalunya, i va omplir-se per escoltar el discurs d’Òscar Camps. El fundador d’Open Arms va agrair que la URV l’hagués triat per a la lliçó inaugural i va afirmar: «El coneixement sense consciència és un far sense llum, brilla per fora però no guia ningú», frase que va deixar escrita al llibre d’honor de la Universitat.
Camps va remarcar que la societat civil «té molt a dir, més que mai, en la defensa dels drets humans», i va subratllar que aquests són «la millor idea que ha tingut mai la humanitat», tot i que sovint s’han buidat de contingut real.
El director d’Open Arms va advertir que es confon estudiar amb preparar-se per competir, quan hauria de ser sinònim de «no callar». També va denunciar que l’Europa «oficial» ha passat «de far a decorat» i ha «perdut la brúixola moral». Davant d’això, va demanar al jovent que no s’acostumi a la injustícia i va defensar que «salvar vides no és un delicte». El seu discurs va rebre una llarga ovació d’un auditori dempeus.
Pel que fa al rector, Josep Pallarès, va destacar el rècord de 13.404 estudiants matriculats de grau —gairebé un 3% més que l’any passat— i l’increment del professorat. Va recordar que el curs 2025-26 ha començat amb 111 docents més que fa tres anys i que el seu mandat es tancarà amb un augment del 25% de la plantilla del PDI. També va explicar els avenços en el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al campus Bellissens, les obres de la nova Facultat d’Educació i Psicologia i l’objectiu d’incorporar el grau en Farmàcia.
Pallarès va concloure que «el coneixement sense compromís és estèril» i que la Universitat ha d’inculcar «responsabilitat civil, ètica i esperit crític».
El president del Consell Social, Josep Poblet, va reafirmar el compromís de la institució amb el binomi coneixement i persones, mentre que el vicepresident de la Diputació i alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va qualificar la URV com «l’eina de transformació social més important del territori».
L’acte es va obrir i tancar amb la interpretació del Canticorum iubilo i el Gaudeamus igitur a càrrec de l’Orquestra i la Coral de la URV.