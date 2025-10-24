Justícia
«El segle XXI serà el dels drets dels animals»
Tarragona acull un congrés del Consell de l'Advocacia Catalana que impulsa el debat jurídic sobre la protecció animal
Més de 150 juristes, experts i representants d’entitats animalistes s’han citat a Tarragona per participar en el I Congrés dels Drets dels Animals. Els contractes d’adopció o els correbous són alguns dels temes que s’han posat a debat en unes jornades que es van iniciar ahir i continuaran al llarg d’aquest divendres. «L’objectiu és generar reflexió i coneixement, però, sobretot, oferir eines pràctiques als nostres advocats», explicava Joan Martínez, president del Consell de l’Advocacia Catalana, que ha impulsat aquesta iniciativa pionera.
Martínez va estar present ahir en la inauguració d’aquest «necessari» congrés, el qual «reafirma el compromís de justícia més humana i respectuosa amb tots els éssers vius». «La justícia no pot ser ignorar els valors de respecte, convivència i protecció dels animals que ja estan interioritzats a la nostra societat», indicava el també degà del Col·legi d’Advocats de Granollers, qui remarcava l’obligació d’adaptar-se a «les noves realitats socials».
Durant l’acte, va estar acompanyat pel degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT), David Rocamora, i el secretari de Transició Ecològica del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Jordi Sargatal, qui assegurava que «el segle XXI serà el segle dels drets dels animals». «S’ha avançat moltíssim, però ens queden deures per fer», afirmava el representant autonòmic, qui apuntava que «hem de tractar el millor possible totes les espècies».
Per la seva banda, el director general dels Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, José Ramon Becerra, assenyalava que «qualsevol que vegi el desenvolupament legislatiu que estem fent els darrers mesos, pot veure que estem tractant de reduir els àmbits d’impunitat» que deixa la Llei de benestar animal. «Volem facilitar eines regulatòries perquè els advocats pugueu fer una millor defensa dels animals», apuntava.
La seu de l’ICAT està acollint les sis taules de debat del congrés, on es tracten temes com l’experimentació animal, el maltractament o la preservació dels drets dels animals de companyia en processos de divorci. La conferència inaugural, sota el títol «Projecte Gran Simi: Drets dels nostres germans», va anar càrrec de Pedro Pozas, director executiu del Projecte Gran Simi (GAP/PGS-España).
Durant la seva intervenció, l’activista va explicar les grans similituds dels humans amb la resta de grans simis. Especialment, amb «el ximpanzé i el bonobo». Pozas va denunciar la tala massiva d’arbres en les selves on viuen alguns d’aquests homínids, causant la desaparició d’algunes espècies. També va criticar les condicions dels primats atrapats en zoològics. En contrapartida, va celebrar que el Ministeri de Drets Socials hagi anunciat la posada en marxa de la Llei Jane Goodall per a protegir els grans simis.