Política
El PP denuncia que Tarragona perd la gestió del patrimoni de Tarraco amb el Consorci
Maria Mercè Martorell alerta que l’estructura i els càrrecs del Consorci s’emportaran gran part dels recursos econòmics que haurien d’anar a la conservació dels monuments
Maria Mercè Martorell ha denunciat que, amb l’adscripció al Consorci dels béns declarats Patrimoni Mundial, Tarragona perd la gestió del patrimoni de Tarraco. La líder popular ha alertat que l’estructura i els càrrecs del Consorci s’emportaran gran part dels recursos econòmics que haurien d’anar a la conservació i manteniment dels monuments. A més, la portaveu popular ha destacat que el Consorci presidit per la Generalitat tindrà el control del nostre patrimoni quan la seva inversió sempre ha estat mínima, a diferència d’altres organismes i consorcis de ciutats també Patrimoni Mundial on els consistoris mantenen la presidència sobre els mateixos.
Des de la plaça de la Unesco de Tarragona, la consellera popular, que va encapçalar la delegació que va aconseguir la declaració de Patrimoni Mundial l’any 2000, ha remarcat la necessitat d’establir algun òrgan coordinador per rebre inversions finalistes destinades a la conservació i manteniment dels monuments, però ha fugit de la fórmula proposada per l’actual equip de govern perquè Tarragona perd autonomia i control sobre la totalitat dels béns Patrimoni Mundial de titularitat municipal. «Cap tarragoní ni tarragonina ha votat la creació d’un consorci, ni l’adscripció a aquest ens dels béns que tant ens va costar declarar Patrimoni Mundial fa ara 25 anys», ha indicat Martorell.
«El risc de constituir un consorci és que l’estructura administrativa s’emporti gran part del pressupost en comptes de destinar-se a la conservació i manteniment dels monuments». «El Consorci de Mèrida destina prop del 70 per cent del seu pressupost en despeses de personal. I aquí passarà el mateix. Els diners han de ser finalistes. Els monuments han de rebre directament les inversions. No hem d’engreixar l’estructura administrativa, sinó simplificar-la», ha apuntat la consellera.
La portaveu popular ha advertit que és un perill que la Generalitat presideixi el consorci al qual s’integrarà el patrimoni de Tarraco, quan tot el que gestiona és un desastre. «La gestió del servei de Rodalies és un desastre. La Necròpolis fa dècades que està tancada. El teatre romà només cal veure en quines condicions es troba. Cap de les coses que gestiona la Generalitat funcionen bé. La gestió del patrimoni romà s’alentirà més amb la creació d’aquest nou organisme», ha lamentat Martorell. «Tarragona necessitarà l’autorització de la Generalitat per realitzar qualsevol actuació com arreglar les muralles, el circ o l’amfiteatre o qualsevol altre monument romà. Els processos seran eterns i l’Ajuntament tindrà poc a dir».
Finalment, Martorell ha subratllat que l’arribada de l’aportació econòmica en base a la qual es pretén justificar la creació del Consorci, se’n va a norris sense pressupostos de la Generalitat.