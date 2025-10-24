Política
La nova associació metropolitana comptarà amb set comissions de treball específiques
S’incorporen nous àmbits de treball, com l’habitatge o la cultura, respecte als del Grup Impulsor
La futura Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, que es constituirà el pròxim 31 d’octubre, comptarà amb set comissions de treball específiques. Cadascun d’aquests òrgans, els quals s’anomenaran ponències sectorials, se centraran en diferents àmbits: urbanisme i habitatge, desenvolupament econòmic i innovació, inclusió i cohesió social, cultura, mobilitat, serveis bàsics i infraestructura verda.
Els grups estaran integrats per tècnics de les administracions públiques que formin part de la nova associació i experts en les temàtiques a desenvolupar. A més, hi podran participar agents econòmics, socials, acadèmics i professionals. L’objectiu d’aquestes comissions serà identificar i promocionar projectes metropolitans que tinguin un impacte real en les seves respectives àrees. En aquest sentit, hauran de proporcionar coneixements especialitzats i propostes concretes de treball que ajudin l’associació a l’hora de prendre decisions.
En el cas de la ponència d’urbanisme i habitatge, que se centraran el plantejament urbanístic de l’àrea metropolitana. D’altra banda, haurà d’impulsar un mecanisme de gestió de l’habitatge públic al territori. En canvi, la comissió de desenvolupament econòmic i innovació focalitzarà la seva mirada en el talent i la formació, l’impuls dels sectors claus, les estratègies territorials i la cooperació administrativa. A més, s’encarregarà de la creació de l’Agència de Competitivitat i Atracció d’Inversions.
La ponència d’inclusió i cohesió social abordarà quatre àmbits: la regeneració social dels nuclis antics —una petició expressa de l’Ajuntament de Valls—, l’envelliment actiu, la igualtat de gènere i el sensellarisme. Mentrestant, la de cultura establirà mecanismes comuns de cooperació entre ajuntaments per potenciar les iniciatives culturals. Per la seva banda, la comissió de mobilitat haurà de definir, de forma consensuada i amb una visió sostenible, les directrius del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona.
La ponència de serveis bàsics se centrarà en l’energia, els residus i l’aigua; mentre que la d’infraestructura verda proposarà accions per cohesionar el territori a nivell de connexions, ecosistemes i planificació conjunta. Aquestes comissions substituiran els quatre grups de treball actuals del Grup Impulsor, que es dividien en territori, sostenibilitat, mobilitat i desenvolupament econòmic i social.
El «sí» d’ECP a Tarragona
L’Assemblea General de la futura Associació per l’Impuls Metropolità haurà d’aprovar la constitució d’aquests grups de treball, que encara poden patir modificacions a través d’esmenes. Aquesta setmana, el grup municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona ha acordat alguns canvis amb el govern municipal i la Diputació per donar «més pes a polítiques socials i culturals». També han pactat l’impuls d’una empresa pública de transport metropolità i que l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) n’esdevingui l’operadora pública. A canvi, la formació morada votarà a favor dels estatuts de la nova associació.
«Hem volgut que no només es parli d’infraestructures o creixement econòmic, sinó també de drets, habitatge, cultura i cohesió social. Això va de garantir una vida digna i sostenible a totes les persones del Camp de Tarragona», indicava ahir el portaveu d’ECP, Jordi Collado. L’edil remarcava que l’àrea metropolitana ha de ser un espai de cooperació real entre municipis, capaç d’abordar reptes comuns des d’una mirada «compartida» i «progressista».