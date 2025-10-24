Scoietat
L'Escolaqua inicia el curs 2025-26 amb una maqueta del procés de depuració
El projecte educatiu d'Ematsa estrena una eina divulgativa sobre la transformació cap a ecofactoria
L’empresa municipal d’aigües Ematsa ha donat el tret de sortida al nou curs del projecte educatiu EscolAQUA amb una novetat destacada: la presentació d’una maqueta interactiva del procés de depuració que mostra el camí cap a la transformació de les instal·lacions en ecofactoria. Aquesta eina divulgativa permetrà a l’alumnat entendre de manera visual i pràctica com es tracta l’aigua i com es reutilitzen els recursos d’una manera sostenible.
L’acte inaugural s’ha celebrat aquest matí a la seu d’Ematsa i ha comptat amb la presència de la consellera d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Isabel Mascaró, així com dels responsables dels vuit centres educatius que participen enguany en el programa. El projecte, obert a noves incorporacions durant tot el curs, pretén sensibilitzar la comunitat educativa sobre l’impacte ambiental de l’aigua embotellada i fomentar el consum responsable de l’aigua de l’aixeta.
Al llarg del curs 2025-26, els estudiants participaran en tallers, visites a instal·lacions, fòrums i espectacles teatrals centrats en el cicle integral de l’aigua. També continuaran treballant amb les capses d’aprenentatge d’EscolAQUA, un recurs pedagògic que combina el joc, l’experimentació i el treball en equip per descobrir els processos que hi ha darrere del subministrament i la depuració de l’aigua.
Amb aquesta nova edició, el projecte consolida la seva vocació educativa i ambiental, convertint-se en una iniciativa clau per conscienciar les noves generacions sobre la importància de preservar un recurs tan essencial com l’aigua.