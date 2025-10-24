Recerca
Un estudi de la URV afirma que fumar o haver fumat augmenta un 25% el risc de patir diabetis tipus 2
La investigació assegura que en el cas de persones que fumen 20 o més cigarretes al dia, el risc es duplica
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) assegura que fumar o haver fumat augmenta un 25% el risc de patir diabetis tipus 2. El risc és especialment elevat en aquelles persones que fumen 20 o més cigarretes al dia, que dupliquen la probabilitat de patir la malaltia en comparació amb fumadors moderats o lleugers.
Així ho demostra un nou estudi internacional liderat per Indira Paz-Graniel, investigadora de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en col·laboració amb l'equip de Nutritional Epidemiology Research de la Université Sorbonne Paris Nord (França).
La investigació també assenyala en canvi, que el consum d'alcohol, fins i tot en petites quantitats, no ofereix cap protecció davant d'aquesta malaltia, tal i com apuntaven fins ara algun estudis previs.
La recerca ha analitzat conjuntament els efectes del tabac i de l’alcohol en el desenvolupament de la diabetis tipus 2, un aspecte fins ara poc explorat. L’objectiu era aclarir si, més enllà de la seva influència per separat, totes dues conductes podien tenir un efecte combinat sobre el risc de patir la malaltia.
Per fer-ho, es van utilitzar dades de més de 110.000 participants de la cohort NutriNet-Santé, una de les més grans d’Europa en salut pública. Durant un seguiment mitjà de 7,5 anys es van diagnosticar 1.175 casos nous de diabetis tipus 2.
Els resultats mostren que les persones que fumen o han fumat alguna vegada tenen un 25 % més de risc de desenvolupar diabetis tipus 2 que les que no han fumat mai. El risc és especialment elevat en aquelles que fumen 20 o més cigarretes al dia, que dupliquen la probabilitat de patir la malaltia en comparació amb fumadors moderats o lleugers.
L’equip investigador també va comprovar que el consum d’alcohol, en nivells baixos o moderats, no es va associar a cap efecte protector davant la diabetis tipus 2, unes dades que contradiuen a estudis previs, que indicaven que aquest consum d’una copa de vi al dia -o equivalent- podria disminuir el risc de patir la malaltia.
Quan es va analitzar el consum combinat de tabac i alcohol, no es va observar un augment addicional del risc. Això indica que, almenys en la població estudiada, les dues conductes no actuen de manera sinèrgica sobre el desenvolupament de la malaltia.
«Sabem que el tabac és un factor de risc molt clar, però ens va sorprendre comprovar que l’alcohol per si sol no modificava el risc de diabetis», explica Indira Paz-Graniel. Tot i així, la investigadora adverteix que els resultats s’han d’interpretar amb precaució, ja que la cohort NutriNet-Santé està formada majoritàriament per dones amb un nivell educatiu elevat i hàbits de vida saludables. «Calen més estudis en poblacions diverses per comprendre millor la interacció entre l’alcohol i la nicotina», afegeix.
A la recerca també hi han participat el catedràtic Jordi Salas-Salvadó, director de la Unitat de Nutrició Humana de la URV, i la professora Nancy Babio, tots dos membres del CIBERobn i de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), juntament amb la investigadora principal.
Els resultats s’han publicat a la revista American Journal of Preventive Medicine (agost de 2025) i s’han presentat al Congrés Internacional de Nutrició de la International Union of Nutritional Sciences (IUNS), celebrat recentment a París.