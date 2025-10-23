Economia
El Port de Tarragona trenca la inèrcia negativa amb un creixement del 10,5% al setembre
Els sòlids a lloure (+29,1%) i la càrrega general en contenidors (+42,8%) lideren la recuperació del tràfic portuari
El Port de Tarragona ha registrat un creixement del tràfic portuari total del 10,5% amb 2,67 milions de tones mogudes durant el passat mes de setembre. Els líquids a doll són el grup tractor d’aquest setembre amb 1,56 milions de tones mogudes, mentre el que més creix són el sòlids a lloure amb un increment del 29,1% gràcies a mercaderies com els cereals, pinsos i farines. Aquest increment general ha estat impulsat per l'excel·lent comportament dels sòlids a lloure i de la càrrega general, així com per la recuperació del turisme de creuers, que ha crescut un 19,4% en nombre de passatgers.
Analitzant els tres grans grups de tràfics, tots mostren signes de recuperació, destacant especialment el dinamisme dels sòlids i la càrrega general. El creixement més gran es registra en el grup de sòlids a lloure, amb un increment del 29,1%. Aquest augment es deu principalment a l'extraordinari comportament del tràfic de cereals, pinsos i farines, que ha crescut un 85,1% al setembre, reforçant el paper del Port de Tarragona com a porta d'entrada agroalimentària de referència al Mediterrani.
Els líquids a doll, el de major volum al Port, ha experimentat un creixement del 5,0%, impulsat per un notable augment del 20,5% en productes químics i biocombustibles. També s'han registrat increments en els altres productes petrolífers (+3,1%) i en el cru (+0,1%), consolidant la tendència positiva del sector energètic i petroquímic.
Per la seva part, la càrrega general tot i que registra un decrement respecte al setembre de 2024 mostra alguns punts positius. En les dades acumulades de gener a setembre de 2025 la càrrega general creix un 15% respecte a l'any anterior.
Agroalimentaris, siderúrgics i construcció lideren els increments
En l’anàlisi detallada del mes per grups de mercaderies, el setembre ha estat excepcional per a diversos productes, registrant creixements que han contribuït al resultat d’aquest període. En comparació amb el mes de setembre de l’any 2024, durant el mateix període d’aquest any destaquen els materials per a la construcció, amb un increment del 126,8%, liderats pel ciment i el clínquer, amb un augment de 30.485 tones.
També en dades acumulades, els productes siderometal·lúrgics registren un creixement del 63,2% amb 581.144 tones mogudes, impulsat pel mineral de ferro amb un augment de 519.027 tones i els productes siderúrgics (+13,3%). Altres tràfics amb un comportament molt favorable en l'acumulat de l'any són les fustes i el suro (+104,8%), el paper i la pasta (+23,4%) i els automòbils (+3,8%).
L'increment de l'activitat portuària també es reflecteix en les entrades i sortides del recinte portuari, amb un augment del 6,6% en el moviment total de vehicles als accessos del Port durant el mes de setembre.