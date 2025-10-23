Successos
Mor un home ofegat a la cala de Roca Plana de Tarragona
Salvament Marítim ha aconseguit treure de l'aigua una de les persones que no podia sortir de l'aigua, però l'altra no ha pogut sortir amb vida
Operatiu d'emergència aquest dijous a la tarda a Tarragona per rescatar dues persones que no podien sortir del mar a la Cala de la Roca Plana, també anomenada Cala de Becs. Els cossos de seguretat han rebut l'avís de l'incident cap a un quart de quatre, i hi han actuat Bombers, Mossos d'Esquadra i Salvament Marítim. Aquest últim cos ha aconseguit treure de l'aigua una de les persones, una dona que ha estat traslladada a l'hospital Joan XXIII segons han explicat els Mossos. Pel que fa a l'altra persona, ha acabat morint. Els Bombers han hagut de rescatar el cadàver amb la Unitat Subaquàtica, ja que es trobava en una cova de difícil accés.
El succés s'ha produït en un dia de fortes ventades a Catalunya que ha obligat Protecció Civil a activar l'alerta del pla Ventcat.