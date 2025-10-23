Policial
Detenen durant la matinada dos homes per tràfic de drogues a les Gavarres
Els Mossos d'Esquadra els han localitzat durant un patrullatge de seguretat ciutadana
Dos homes de 22 i 28 anys ha estat detinguts aquesta matinada a la zona de les Gavarres de Tarragona acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública. Els fets han passat a les 02.30 hores quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra que estava fent tasques de seguretat ciutadana ha detectat un vehicle estacional en un dels vials (A-PP-9) amb dos homes a l'interior.
Els agents han procedit a la seva identificació i, davant els seus arguments incoherents, han realitzat un escorcoll al vehicle. En aquest han trobat 2 embolcalls, set recipients que simulaven ser ambientadors, 500 grams de cocaïna, 500 euros en efectiu en bitllets fraccionats i 5 transceptors de mà de tipus walkie talkie.
Per aquest motiu, la policia autonòmica els ha detingut per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Els dos arrestats, que compten amb quatre antecedents per altres delictes, passaran properament a disposició judicial.
Els detinguts es trobaven en una zona on solen aparcar molts camions per passar la nit, per la qual cosa els Mossos sospiten que potser tenien intenció de robar a algun dels camions estacionats.