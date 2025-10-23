Societat
Accedir a una residència pública de gent gran a Tarragona, missió impossible: de 4 a 20 mesos d'espera
El Departament de Drets Socials preveu la creació de 246 noves places fins al 2030 a Tarragona
Aconseguir una plaça pública d’una residència per a gent gran a Tarragona requereix molta paciència. El temps mitjà d’espera per poder accedir-hi és de tretze mesos, segons les dades que facilita el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en la seva pàgina web. La ciutat arrossega, des de fa anys, aquesta problemàtica, que s’anirà agreujant cada cop més. La societat cada cop està més envellida i la demanda anirà a l’alça, però el nombre de places creix a un ritme molt lent.
Uns 23.000 tarragonins tenen més de 65 anys, els quals representen el 17,5% de la població actual. D’aquestes, n’hi ha 2.363 que tenen reconeguda la situació de dependència. Així s’exposa en el projecte que ha elaborat per l’empresa Vitalia per a la construcció d’una nova residència privada en els terrenys del dipòsit de vehicles amb capacitat per a 150 usuaris. En el document, assenyalen que només hi ha 633 places a la ciutat.
La Residència Les Alzines —del Grupo Bastón de Oro— en té 151, de les quals 117 són públiques. Per poder accedir a una, el temps aproximat d’espera és de quatre mesos. Aquest centre per a persones de la tercera edat, ubicat a l’antic hospital de la Creu Roja, és l’únic on es pot aconseguir en menys d’un any. En l’altre extrem de la balança, es troba la Residència Sanitas Tarragona, on el procés per accedir a una de les seves 99 places públiques arriba als vint mesos.
En el cas de la Residència Santa Tecla Llevant, es triga catorze mesos a assignar un dels 43 llits públics. En l’altre centre que gestiona la Fundació Sociosanitària i Social Sant Tecla a Ponent, la demora s’allarga fins als quinze mesos. Tarragona només compta amb una residència de titularitat pública: la Residència Mare de Déu de la Mercè. El centre té 180 places i el temps mitjà d’espera és de tretze mesos.
Pla de xoc del govern
El passat mes de juny, la Generalitat va posar en marxa un pla de xoc en residències i centres de dia per a gent gran i persones amb discapacitat o dependència, dotat amb 20 milions d’euros. Aquest projecte inclou la creació de 6.000 places públiques fins a final de mandat. Fonts del Departament de Drets Socials expliquen que la distribució es fa a partir de l’informe preliminar per a la planificació territorial dels serveis socials especialitzats d’atenció residencial i diürna a Catalunya. En aquest document, es proposa la creació de 246 places noves fins al 2030 i 201 més fins al 2040.
Mentre aquestes no arriben, a Tarragona es van obrint noves residències privades per a la tercera edat. El gener del 2024, es va inaugurar el Clecevitam Daurada —al costat de l’Hospital Joan XXIII— amb 172 llits i, el passat mes d’abril, la DomusVi a l’Arrabassada, amb 140 places.