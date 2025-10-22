Economia
Més de 2.500 famílies podran beneficiar-se de la tarifa social de la taxa de la brossa
L’impacte econòmic dels descomptes pot ascendir fins als 145.000 euros
El ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar, el passat divendres, la modificació dels criteris d’accés a la tarifa social de la taxa de la brossa. Més de 2.500 famílies podran acollir-se a aquesta bonificació, gràcies a un acord in extremis entre el govern del PSC i el grup d’En Comú Podem. Amb la proposta inicial de l’executiu socialista, que només contemplava les famílies nombroses que ja reben la bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), es preveia un màxim de 691 beneficiaris. Finalment, es podria triplicar aquesta xifra.
I és que també podran sol·licitar la taxa social les famílies monoparentals amb habitatges que no superin els 100.000 euros. Segons el valor cadastral de l’immoble, el descompte podrà ser del 10, 20 o 30%. Segons un informe del departament de Tresoreria, al qual ha tingut accés el Diari Més, «s’estima que hi haurà unes 1.314 famílies monoparentals al municipi».
Mantenir antics criteris
Les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i l’Ingrés Mínim Vital (RGP) podran continuar sol·licitant aquesta bonificació. Com ja ha passat durant aquest 2025, podran gaudir d’una tarifa diferenciada de 50 euros. Des del consistori calculen que hi podria haver uns 300 beneficiaris. Més enllà de mantenir els criteris d’accés d’enguany, ECP també va demanar al govern recuperar els requisits del 2024, quan es tenia en compte l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
L’executiu va acceptar la proposta, la qual s’ha acabat reformulant. El 2026, les unitats familiars en risc d’exclusió residencial que constin com a beneficiàries del Fons Social d’Ematsa podran acollir-se també a la taxa social de la brossa. Per a aquest grup, l’ordenança contempla una reducció de la quota del 30%. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament també espera que s’incrementi el nombre de persones que s’acullen a les subvencions d’Ematsa.
Pel que fa a les famílies nombroses, la bonificació serà la mateixa que reben de l’IBI. El descompte pot variar del 10% al 90%, segons el nombre de fills i el valor cadastral de l’habitatge. «Les finques amb reducció de quota serien 689», s’indica en l’informe de Tresoreria. En aquest cas, la rebaixa s’aplicarà de forma automàtica, sense necessitat d’aportar documentació. En canvi, les famílies monoparentals, els perceptors de la RGC i l’IMV o els beneficiaris del Fons Social d’Ematsa sí que hauran de presentar una sol·licitud a l’OMAC, que es podrà tramitar fins al 30 d’abril del 2026. Si es fa més tard, la bonificació s’aplicarà el 2027.
Amb tots aquests canvis, l’impacte econòmic màxim s’incrementa dels 20.000 euros inicials als 145.000 euros.