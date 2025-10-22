Municipal
L'Ajuntament de Tarragona agilitzarà l'atorgament de llicències d'obres
Un únic document permetrà comunicar els treballs a fer, enlloc dels tres tràmits actuals
L'Ajuntament de Tarragona modificarà l'ordenança d'obres amb l'objectiu d'agilitzar l'atorgament de llicències i reduir el temps de resposta de l'administració. Quan el nou text entri en vigor, cap a l'estiu de l'any que ve, les persones i empreses que vulguin fer reparacions hauran d'omplir un únic document, enlloc dels tres actuals, per comunicar els treballs a fer. Un cop registrat, l'obra podrà començar de manera quasi immediata i posteriorment des del consistori es revisarà que tot s'hagi fet correctament i segons la llei.
El canvi en la normativa és fruit d'un acord entre el PSC i Junts i l'han presentat aquest dimecres l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, el portaveu juntaire al consistori, Jordi Sendra.
Amb la nova ordenança que PSC i Junts volen aprovar, les actuacions que es podran agilitzar afecten a façanes amb bastides de més de 48 hores, obres en ascensors, petites reparacions, rètols o elements auxiliars d'obra, segons ha detallat Sendra. També està previst que els col·legis professionals «puguin emetre un certificat d'idoneïtat tècnica que acrediti que l'expedient és correcte i d'acord amb la llei». Posteriorment, l'administració revisarà que tot s'ha fet bé.
El nou text també preveu que quan entri en vigor la modificació del Pla Especial de la Part Alta, es podran agilitzar fins al 75% de les llicències que es tramiten en aquesta zona de la ciutat. «Ara la llei ens obliga a passar per la Generalitat perquè no tenim un pla propi de protecció. Tots els edificis que no siguin Bé Cultural d'Interès Nacional els podrà tramitar l'ajuntament; recuperem autonomia urbanística», ha detallat Sendra.
Per la seva banda, Viñuales ha destacat que amb els canvis que es van aplicar el juny del 2024 en matèria de llicències, s'ha reduït el temps d'espera per rebre l'autorització per fer les obres. En concret, s'ha passat d'un any i dos mesos l'any 2019, a quatre mesos i deu dies el 2024. Amb la nova ordenança s'espera que aquest temps encara es redueixi més i Viñuales ha confiat que aviat Tarragona estarà dins del termini màxim de dos mesos que fixa la llei per resoldre les sol·licituds de llicències d'obres.
Finalment, Sendra ha emmarcat aquest acord amb el PSC en la negociació per aprovar els pressupostos del 2026 que ha de començar en els propers dies. «Això ja no és una línia vermella perquè està pactat i facilita asseure'ns a negociar», ha explicitat. Malgrat aquest acord, el portaveu juntaire ha manifestat que abans de negociar els nous comptes volen saber en quin punt d'execució estan els acords d'anys anteriors. «Volem acabar el mandat amb tot el que s'ha pactat, executat», ha dit. Pel que fa als socialistes, Viñuales ha expressat que «prioritàriament» negociaran amb Junts i En Comú Podem, els dos partits que ja els van permetre aprovar els comptes l'any passat.