Neteja
La FAVT i la Plataforma per una Tarragona Neta es reuniran amb Viñuales
La trobada es produirà dies abans de la manifestació que han convocat les entitats el 15 de novembre
La Plataforma per una Tarragona Neta i la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) han convocat una manifestació el 15 de novembre per «denunciar la manca de neteja a Tarragona». Dies abans de la protesta, que es mourà des de la plaça Imperial Tàrraco fins a la plaça de la Font, ambdues entitats es reuniran amb l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales.
Tant la FAVT com la plataforma ciutadana esperen que aquesta trobada sigui «el punt de partida de la creació d’una taula de treball entre l’Ajuntament i les entitats veïnals» per tal de trobar «solucions provisionals i urgents mentre no s’apliqui a la pràctica el 100% de totes les fases ni la nova maquinària que preveu el nou contracte de la neteja», el qual es posarà en marxa el 5 de novembre. Així ho expressen en un comunicat conjunt, en el que lamenten que «la consellera de Neteja, Sonia Orts, ha fet cas omís a la nostra denúncia i les peticions de reunions».
Les entitats denuncien «un greu problema de deixadesa, brutícia i insalubritat generalitzat a tot el centre i els seus barris». «Tot plegat suposa un risc i perjudici per als seus ciutadans», adverteixen. En aquest sentit, indiquen que la situació «és fruit d’una combinació de factors com l’incivisme i una greu deficiència per part dels serveis de neteja que ofereix l’Ajuntament de Tarragona, que incompleix reiteradament les seves obligacions de garantir la neteja, la sostenibilitat i la qualitat del medi ambient protegint les persones enfront dels riscos que puguin afectar la seva salut».
La FAVT i Tarragona Neta asseguren que la manifestació del 15 de novembre, a les 11 del matí, s’ha fet «amb l’únic propòsit que el consistori ens escolti i actuï prenent les mesures oportunes».