Política
ERC discrepa de Xavi Puig sobre el sistema de vot a l’Àrea Metropolitana
Llauradó exposa que el pes de cada municipi s’acordarà més endavant, mentre Puig manté que és un error «històric»
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona ha agafat a contrapeu tothom amb el seu rebuig als estatuts de l’Àrea Metropolitana, principalment pel sistema de vot. A tothom, inclòs el seu propi partit en l’àmbit regional, que sempre ha mantingut el suport al projecte i al document i que en alguns municipis ja hi ha votat a favor.
El portaveu adjunt d’ERC a Tarragona, Xavi Puig, va oferir ahir una roda de premsa per exposar i refermar el seu vot en contra als estatuts. «Hem de buscar una fórmula que tingui en compte la població de cada municipi i la seva importància. El que demanem és també per Reus o altres municipis. És de sentit comú. A Barcelona, Sevilla o Tòquio es fa així», va explicar el conseller. Segons Puig, el sistema actual de vot únic per cada municipi «no li interessa» a Tarragona. «Viñuales sembla més compromès amb la Canonja que amb la seva ciutat», va reblar el conseller.
Un plantejament que no comparteixen des de l’executiva regional d’ERC al Camp de Tarragona. «Si a la llarga es crea un ens metropolità s’hauran d’acordar els pesos de cada un dels membres com passa per exemple en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però fent prevaler sempre el consens i l’interès del conjunt de la ciutadania amb independència del terme municipal on visqui», explica Noemí Llauradó, presidenta de l’executiva regional d’ERC i presidenta de la Diputació.
Diferents visions
La temporalitat de l’associació de municipis i els seus objectius i competències és un dels punts de discrepància. «Potser la temporalitat d’aquest òrgan dura 150 anys. No ens ho podem permetre. Es decidiran qüestions molt importants», va dir Puig. Des de Cambrils, on el grup municipal republicà va votar a favor dels estatus de l’associació en el consell plenari, es veu diferent. «L’associació és només per impulsar l’àrea metropolitana. Creiem que és positiu per Cambrils. Si el sistema de vot fos com es proposa des de Tarragona, els beneficiaria a ells i no al territori», expressa Neus Càrdenas, portaveu del grup a Cambrils. «Si jo fos de Cambrils hi votaria a favor, ho entenc. Hi surten guanyant», va apuntar Puig. Des de Salou, el grup municipal republicà tampoc està d’acord amb la proposta del conseller tarragoní. «Crec que la població no és una dada objectiva. A Salou que comptem, els 35.000 o els 70.000 de població flotant? O els milions de visitants a l’estiu?», exposa Sebastià Domínguez, regidor d’ERC a Salou. El seu grup va votar a favor dels estatuts en la CIS de l’Ajuntament prèvia al consell plenari. L’executiva regional va convocar ahir els portaveus dels municipis que pertanyen al grup impulsor de l’àrea metropolitana per tractar la qüestió.