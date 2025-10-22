Salut
El COMT crea una plataforma per buscar metges privats a la demarcació: «Està tot verificat»
Es tracta d’una iniciativa pionera a tota Espanya que busca lluitar contra l’intrusisme laboral
El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona ha presentat el CercaDOC, una nova eina digital que permet a la ciutadania consultar metges d’exercici privat col·legiats a la demarcació de Tarragona, amb dades validades i verificades per la mateixa institució. «Es tracta de traslladar confiança a la ciutadania a l’hora de buscar professionals», ha exposat Sergi Boada, president del col·legi.
Aquest directori permetrà als ciutadans buscar metges per municipi o especialitat. De moment, ja hi ha 120 professionals inscrits. «Som el primer col·legi a impulsar una eina així a tot Espanya. La resposta dels col·legiats va ser molt positiva des del primer moment», ha expressat Boada.
El projecte s’emmarca dins la lluita del COMT contra l’intrusisme professional i neix amb l’objectiu de garantir la seguretat i el rigor en l’àmbit de la medicina privada. «Hi ha molts portals digitals que no estan supervisats, amb molts perfils que freguen l’intrusisme. Hem ofert el nostre servei de verificació a aquests webs, però no el volen perquè els perjudica comercialment. Això ho demostra tot», ha indicat Boada. Aquesta situació també posa en risc la seguretat dels pacients. «La nostra expectativa és donar garanties a la ciutadania quan consultin sobre els professionals», ha afegit el president.
Al portal, no es podran fer comentaris. «Volíem fugir d’això perquè no volem que sigui un Tripadvisor de metges. Aquestes crítiques molts cops no són justes i ens afecten reputacionalment. És un tipus de violència», ha dit Boada. A més, CercaDOC inclou també el Segell COMT d’Exercici Responsable en Medicina Privada, un distintiu que poden obtenir els professionals i centres mèdics privats que compleixin requisits de formació, subespecialització i exercici responsable.
Els metges decideixen
«Són els metges que exerceixen la medicina privada qui decideixen activar el seu perfil i determinar quines dades professionals volen fer públiques. Un cop ho fan, tot passa per un procés intern de validació per part de l’equip tècnic del COMT», ha explicat el cap de Gabinet de Presidència del COMT, Joaquim Espinosa. Aquest procés inclou la revisió de la col·legiació activa, la documentació acreditativa i els compromisos ètics, i, en el cas dels professionals amb el Segell COMT, també la formació, les acreditacions, la pòlissa de responsabilitat civil i els registres sanitaris.
La plataforma ja està activa a la pàgina web del col·legi, disponible per a professionals i per a pacients, i té un domini propi: CercaDOC.com.