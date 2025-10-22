Equipaments
Adjudiquen les obres per a instal·lar les grades supletòries al Palau d’Esports Catalunya
Amb l'actuació l'emblemàtic equipament esportiu guanyarà 1.960 seients
L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat el contracte per al subministrament i la instal·lació de les grades supletòries al Palau d’Esports Catalunya a l’empresa Disseny Tea3 SLU per un import de 699.599,01 €.
«És el pas definitiu per completar aquest emblemàtic equipament esportiu de l’Anella Mediterrània, un Palau d’Esports que es va estrenar l’any 2018 amb els Jocs Mediterranis i que en els últims anys ha estat escenari de centenars d’esdeveniments tant d’esport base com de primer nivell», ha subratllat el conseller d’Esports i Turisme Esportiu de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler.
Les obres consistiran a instal·lar 1.960 seients retràctils mitjançant set noves tribunes telescòpiques que es col·locaran a peu de pista. El sistema d’obertura i tancament d’aquestes grades serà automàtic, permetent la seva adaptació segons les necessitats d’ús de l’equipament.
La necessitat d'inaugurar el Palau d'Esports Catalunya l'any 2018 pels Jocs Mediterranis de Tarragona, va obligar a escurçar el termini d'execució de les obres que van quedar incompletes. Actualment, el Palau d'Esports Catalunya disposa de 2.314 cadires fixes i amb les futures grades, actuació que va quedar pendent, l’aforament arribarà gairebé a les 5.000 cadires.