Societat
URVoltage Racing fa història i completa per primera vegada la cursa de MotoStudent
La fita en la prestigiosa competició universitària internacional, en què també va superar les proves estàtiques, posa la cirereta a dos intensos anys de treball per desenvolupar el prototip
L’equip URVoltage Racing, format per estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (URV), ha fet història aquest cap de setmana al circuit de MotorLand Aragó completant per primera vegada totes les voltes de la cursa de la categoria elèctrica de MotoStudent, una competició universitària internacional que reuneix més de 50 equips d’arreu del món. L’escuderia de la URV va aconseguir un novè lloc a la segona tanda, la millor classificació de la seva trajectòria en vuit anys de participació.
Durant dos anys, una trentena d’estudiants han treballat intensament en el desenvolupament del prototip elèctric, combinant coneixements de mecànica, electrònica, informàtica i telecomunicacions. A més de la cursa, la moto va superar amb èxit les proves estàtiques de la competició, incloent-hi resistència del xassís i seguretat de les bateries sota pluja simulada.
José Luis Ramírez, tutor de l’equip i coordinador del grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica de la URV, ha destacat “l’altíssim nivell i la gran participació d’aquesta edició, que ha fet la competició molt exigent i divertida”. Tot i els problemes de sobreescalfament de les bateries, la pilot de l’equip va completar les sis voltes reglamentàries, una fita mai assolida fins ara.
Entre les millores del prototip respecte a edicions anteriors hi ha la reducció del pes de les bateries, la millora del xassís i un sistema telemètric avançat que permet monitorar en temps real l’estat de la moto, fet que ha facilitat una conducció més àgil i segura.
Ramírez subratlla que més enllà del resultat esportiu, “el veritable aprenentatge ha estat topar amb la realitat del món professional: buscar patrocinadors, treballar fora d’hores i coordinar un projecte d’enginyeria complex”. L’equip, que inclou futurs enginyers, informàtics i experts en comunicació i gestió empresarial, ha destacat també la convivència i l’esperit col·laboratiu com a elements clau del seu èxit.
URVoltage Racing ja treballa en el nou projecte per a la pròxima edició de MotoStudent, prevista d’aquí a dos anys, i convida qualsevol estudiant interessat a unir-se a l’equip.