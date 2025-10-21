Societat
Tarragona acull la 4a edició del Festival TGN Juga
El Recinte Firal del Palau de Congressos es convertirà en el gran escenari dels jocs de taula i rol per a totes les edats
Tarragona es convertirà en terreny de joc amb la celebració de la 4a edició del Festival TGN Juga, dedicat als jocs de taula i de rol, obert a totes les edats. L’esdeveniment tindrà lloc els propers 8 i 9 de novembre al Recinte Firal del Palau de Congressos i està coorganitzat per l’Ajuntament de Tarragona, a través de l’Institut Municipal d’Educació, i l’Associació TGN Juga.
Enguany, el festival triplica el nombre de propostes respecte a l’edició anterior, oferint més de 150 jocs i activitats. Destaca la participació de 18 autors catalans de jocs de taula, que presentaran les seves creacions, així com l’Espai d’Autors, on es podran provar prototips gràcies a la col·laboració amb LUDO Associació. També es manté l’espai per a famílies i infants amb activitats de Tombs Creatius, especialistes en arts de carrer i jocs d’enginy.
La consellera d’Educació, Isabel Mascaró, ha destacat que “el Festival TGN Juga s’ha consolidat com un esdeveniment de ciutat que promou la cultura lúdica, l’educació inclusiva i el joc com a eina de cohesió social, fomentant valors com la creativitat, la cooperació i el pensament crític”.
Entre les novetats de l’edició 2025, destaca la creació del Refugi del Rol, una nova carpa exterior tranquil·la i adaptada per a partides de rol, amb inscripció prèvia al web del festival. També es promou la participació educativa amb la presentació d’Arrabacívic, un joc de taula creat per 25 alumnes de 3r de primària de l’Institut Escola l’Arrabassada durant el curs 24/25, que tindrà lloc dissabte al matí.
Coincidint amb el XXV aniversari de la declaració de Tarraco com a Patrimoni de la Humanitat, es dedicarà un espai exclusiu als jocs ambientats en l’Antiga Roma, amb demostracions i sortejos. A més, el festival acollirà la primera Copa Catalana de Twilight Struggle, un torneig oficial puntuable per a la classificació internacional, que es celebrarà durant tot el dissabte i celebrarà els 20 anys d’aquest joc emblemàtic i la seva nova edició en català.
Finalment, amb l'intenció d'aportar un component educatiu i científic al festival, el Museu de les Matemàtiques de Catalunya (MMACA), l’Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social (l’IPHES) i l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) oferiran jocs relacionats amb les seves disciplines.
El festival compta amb la participació de més de 38 entitats, col·lectius i serveis municipals i gairebé un centenar de voluntaris i voluntàries. L’entrada és gratuïta, tot i que algunes activitats requereixen inscripció prèvia al web tarragona.cat/tgnjuga.
Com a acte previ, el dimecres 5 de novembre es presentarà el Diccionari de jocs de taula i de rol al Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. També s’oferiran altres activitats anticipades a Espai Jove Kesse, la Biblioteca Pública i les Ludoteques municipals.