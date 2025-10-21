Política
L’Ajuntament de Tarragona establirà una comissió de seguiment del Consorci de Tàrraco
El batlle va mostrar ahir el seu compromís a crear-la
L’Ajuntament de Tarragona establirà una comissió de seguiment del Consorci del Patrimoni de Tàrraco. Així es va acordar ahir en la CIS de Presidència. La proposta va néixer del grup municipal d’En Comú Podem, que aposta per crear aquest espai per a presentar propostes i fer seguiment d’avenços, entre d’altres qüestions, i l’alcalde Rubén Viñuales va mostrar-hi el seu compromís. D’igual forma, es van debatre els estatuts del Consorci. «El Consorci de Tàrraco és una aposta que hem defensat des d’En Comú Podem, i que hem ajudat a fer possible. No podem permetre que Tarragona perdi aquesta oportunitat», sentencia Jordi Collado, portaveu d’ECP.
Els altres grups municipals van veure amb bons ulls la proposta. «Hem donat suport en comissió a la proposta de Consorci de Tàrraco perquè l’hem defensat sempre i ha estat l’acció de Junts qui va aconseguir una aportació inicial per part de l’Estat de 350.000 euros. Hi ha serrells a definir, però és essencial disposar d’aquesta eina perquè la resta d’administracions donin suport econòmic a la joia què és el patrimoni Romà de Tarragona», explica Jordi Sendra, portaveu del grup municipal de Junts.
«Hem de poder participar i representar els ciutadans en una comissió de seguiment del Consorci», considera Xavi Puig, portaveu adjunt d’ERC.