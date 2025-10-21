Successos
Rescaten una família atrapada a les roques de la platja de Tamarit
Els fets van passar dilluns al migdia i en el rescat hi va participar Bombers i Salvament Marítim
Una família, formada per dos adults i dos menors, va ser rescatada dilluns al migdia a la platja de Tamarit de Tarragona. Els rescatats van arribar fins a les roques del Castell i un cop allí la mala mar els impedia tornar a la sorra. Per la qual cosa, van alertar els serveis d'emergència.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 15.36 hores i es van desplaçar amb tres dotacions terrestres. També es va mobilitzar l'helicòpter Helimer de Salvament Marítim.
Els bombers van assegurar a les víctimes amb armilles i una a una les van extreure amb la taula de rescat. Tots ells es trobaven en bon estat i no van requerir assistència mèdica.