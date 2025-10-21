Reconeixement
El Col·legi Marenostrum, el millor centre Zinkers de l’entorn del Complex Industrial de Repsol
En el decurs de l’acte, celebrat a l’Auditori de l’Institut Vidal i Barraquer es va fer entrega dels guardons als guanyadors locals dels Premis Zinkers 2024/25
Fundación Repsol va anunciar ahir el nom del millor centre educatiu de l’entorn del Complex Industrial de Repsol a Tarragona. El Col·legi Marenostrum es va fer amb el guardó com el millor centre educatiu en les categories de Primària i Secundària. El centre ha estat seleccionat entre els centres que han participat de la 4a edició dels Premis Zinkers corresponent al curs 2024/25. El Col·legi Marenostrum rebrà una dotació econòmica total de 4.000 €, 2.000 € per cadascuna de les etapes educatives de Primària i Secundària.
L’acte, en el qual es va fer entrega dels guardons, va ser celebrat ahir a l’Auditori Institut Vidal i Barraquer amb la Jornada en educació i sostenibilitat. L’esdeveniment va comptar amb la intervenció de Jorge Luengo, il·lusionista i professor de matemàtiques, en la qual va parlar sobre El paper del docent com a protagonista del canvi cap a la sostenibilitat.
Els estudiants que han participat han demostrat tot el que han après a través dels programes Zinkers, referents en continguts curriculars sobre energia, canvi climàtic, desenvolupament sostenible i Agenda 2030 i en la qual hi estan inscrits al voltant de 7.000 centres educatius de Primària, Secundària i FP a Espanya, dels quals gairebé 700 pertanyen a Catalunya, la qual cosa representa un 15% del total dels centres educatius de la Comunitat Autònoma.
Al voltant de 150 centres a la província de Tarragona estan registrats en algun dels programes Zinkers de Fundación Repsol.
L'acte també va comptar amb la presència de l’escola L’Arrabassada de Tarragona, guanyadora autonòmica en la categoria de secundària de la 4a edició dels Premis Zinkers.
A més, aquest curs ja està sent implementat el programa Zinkers Lectura Fàcil que garanteix que els continguts estan a l’abast de tothom atenent a la diversitat de l’aula i fent la informació més accessible per a persones amb dificultats de comprensió lectora.