Política
L’Ajuntament actua al Parc del Francolí després de la denúncia veïnal recollida per En Comú Podem
L’Ajuntament de Tarragona ha fet un canvi en el dispositiu de neteja del Parc del Francolí durant els grans esdeveniments, arran de la petició presentada pel regidor d’En Comú Podem, Toni Carmona.
L’Ajuntament de Tarragona ha introduït canvis en el dispositiu de neteja del Parc del Francolí durant la celebració de grans esdeveniments, després de la denúncia veïnal traslladada pel grup municipal d’En Comú Podem. La iniciativa va ser impulsada pel regidor Toni Carmona, que el passat 25 d’agost va registrar una instància recollint la preocupació de l’Associació Veïnal del barri pels problemes de brutícia i deteriorament de l’espai després de les festes de Sant Magí.
Segons ha informat el consistori, un cop detectada la situació, es va activar d’urgència un equip de la Brigada municipal, reforçat amb personal d’un Pla d’Ocupació, per restablir la normalitat al parc. A més, el govern assegura que s’ha produït un “salt qualitatiu” en la coordinació dels serveis municipals, que ha permès reforçar les tasques de neteja i manteniment en tots els esdeveniments de gran afluència.
Aquest nou protocol ja s’ha aplicat durant les festes de Santa Tecla, on es van destinar recursos extraordinaris i es van instal·lar bujols de recollida selectiva i lavabos portàtils, obtenint —segons el departament de Neteja Pública— uns resultats satisfactoris.
Fins ara, l’Ajuntament havia atribuït les deficiències a l’empresa concessionària, però finalment ha reconegut la seva responsabilitat directa i ha adoptat mesures per garantir una gestió més eficient dels espais públics. Amb aquesta actuació, el govern municipal dona resposta a la demanda veïnal canalitzada per En Comú Podem i reforça el compromís de millorar la qualitat i el manteniment dels espais verds de la ciutat.
Des del grup impulsor, s’ha valorat positivament aquesta acció, que consideren “una petita victòria ciutadana” fruit del treball conjunt entre veïnat, administració i representants polítics, amb l’objectiu de garantir una Tarragona més neta, digna i respectuosa amb el seu entorn.