Economia
Infinity 2025 porta a Tarragona la innovació i el talent emprenedor internacional
Del 7 al 9 de novembre, el Tarraco Arena es convertirà en l’epicentre de l’emprenedoria digital internacional
Tarragona tornarà a situar-se al mapa internacional de la innovació amb la celebració d’Infinity 2025, l’esdeveniment per a emprenedors digitals que se celebrarà del 7 al 9 de novembre al Tarraco Arena. El congrés, creat per Vivir de tu Pasión i liderat per Alejandro Novás, reunirà a experts i emprenedors de més de deu països per posar a prova, en temps real, estratègies de creixement i models de negoci digitals.
En la seva dotzena edició, Infinity consolida el seu format pràctic i experimental, allunyant-se del model tradicional de conferència. Durant tres jornades, els assistents dissenyaran, crearan i llançaran productes en directe, aplicant metodologies que combinen vendes diàries i llançaments planificats per construir negocis estables i escalables.
Entre les principals novetats d’enguany destaca NOVASIANO, un sistema d’intel·ligència artificial desenvolupat per l’organització per ajudar a crear i validar propostes de negoci durant el mateix esdeveniment. També s’hi abordaran les Video Sales Letters (VSL), una estratègia de venda en vídeo que s’ha consolidat com una de les més efectives en sectors com la formació en línia i el comerç electrònic.
La tria del Tarraco Arena respon a una estratègia descentralitzadora, que busca demostrar que els grans esdeveniments digitals poden tenir èxit fora de les capitals tradicionals. “No cal estar en una gran ciutat per crear un negoci digital d’alt impacte”, defensen des de l’organització.
L’esdeveniment comptarà amb un ampli cartell de referents en l’àmbit de l’emprenedoria digital. Entre ells, Alejandro Novás, creador de Vivir de tu Pasión, que compartirà la seva experiència de més d’una dècada ajudant emprenedors a construir negocis sostenibles. També hi participaran Paula La Cuesta, CEO de La Pizarra de Paula i experta en educació digital; Jaime Sancho “Jimix”, estrateg de producte especialitzat en llançaments digitals; Jordi Segués, fundador de la Escola de Negocis INVICTO i formador en lideratge i marca personal amb més de cinc milions de seguidors; Catarina Valente, fundadora de Tu Alma Veda i referent en benestar i nutrició ayurvèdica; i Lorena Omedes, especialista en publicitat digital i campanyes d’alt rendiment.
L’organització preveu superar el miler d’assistents, amb participants procedents d’Espanya, Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units. Des de la seva creació el 2020, Infinity ha reunit més de 6.500 professionals i emprenedors, consolidant-se com un punt de trobada enriquidora per a aquells que volen escalar els seus projectes digitals.