ERC demana que el vot de Tarragona compti més a l’Àrea Metropolitana
Els republicans creuen que la ciutat perdria poder mentre Viñuales considera que tenen una «visió provinciana»
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya reclama que el vot de Tarragona tingui més pes en l’Àrea Metropolitana. Els republicans consideren que la ciutat no pot tenir la mateixa importància que altres municipis més petits en l’Assemblea General de l’Associació per l’Impuls Metropolità Camp de Tarragona. «És un tret al peu», expressa Xavi Puig, portaveu adjunt d’ERC.
Així ho va demanar ahir durant la Comissió Informativa i de Seguiment (CIS) de Presidència, en la qual es va debatre i votar sobre els estatuts de l’ens metropolità i la seva inclusió en el ple extraordinari que se celebrarà el dia 27. Els republicans van presentar una esmena sobre l’article 14.1 dels estatuts que tracta sobre la composició de l’assemblea de l’ens metropolità i reclamen que el vot sigui ponderat segons la població representada per cada municipi. Els estatuts han estat avalats tècnicament pels ajuntaments del Grup Impulsor. La qüestió es va debatre en comissió durant més de dues hores. «No entenc la seva postura. Tenen una visió provinciana. L’Associació és un ens provisional per donar forma a l’Àrea Metropolitana, que sí que serà definitiva. No ens obliga a res ni cedim competències de cap mena», exposa Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. El PP també hi va votar en contra. «L’alcalde s’ha deixat colar un gol. Amb aquests estatuts els tarragonins seríem els més maltractats perquè seríem els menys representats. Cap municipi gran s’immola d’aquesta manera en una àrea metropolitana», exposa per la seva banda Puig. Una qüestió que provoca un nou xoc entre el PSC i ERC a la ciutat. «El conseller Puig no vol que la realitat l’espatlli un bon titular», defensa Viñuales.
Més enllà, la postura de Puig i del grup municipal tarragoní és dissonant amb el plantejament del partit en l’àmbit territorial, ja que sempre ha defensat aquest model de gestió de l’àrea metropolitana. Fa pocs dies, el grup d’ERC a Cambrils va votar a favor dels estatuts i la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, també ha defensat els estatuts. Fonts consultades apunten que, més enllà del contingut, la principal crítica dels grups municipals a l’alcalde són les «formes» i les «presses» per a presentar i votar aquests estatuts. Els grups també reclamen més participació i diàleg per part del govern. Amb tot, el dia de la veritat serà el 27 al ple. El govern municipal no hauria de patir per aprovar els documents, però no té el vot assegurat de grups socis habituals com En Comú Podem. «El model actual sembla un club d’alcaldes més que un projecte per a la gent», diu Jordi Collado.