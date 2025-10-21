Societat
Convoquen una manifestació per denunciar la de manca de neteja i insalubritat a Tarragona
La Plataforma per una Tarragona Neta i la FAVT l'han organitzat per al 15 de novembre
La Plataforma per una Tarragona Neta i la FAVT han convocat una manifestació per al 15 de novembre a Tarragona per denunciar la situació de manca de neteja i insalubritat que pateix la ciutat des de fa temps. Les dues entitats constaten que «ens trobem amb un greu problema de deixadesa, brutícia i insalubritat generalitzat a tot el centre i els seus barris. Només cal fer una passejada per observar la brutícia i com estan els carrers plens d'escombraries, males olors, plagues, etc». Tot plegat suposa un risc i perjudici per als seus ciutadans, adverteixen.
Per la Plataforma i la FAVT, aquesta situació és fruit d'una combinació de factors com l'incivisme i una greu deficiència per part dels serveis de neteja que ofereix la regidoria de neteja de l'Ajuntament de Tarragona, que incompleix reiteradament les seves obligacions de garantir la neteja, la sostenibilitat i la qualitat del medi ambient protegint les persones enfront dels riscos que puguin afectar la seva salut pública.
«En la defensa d'aquest dret i tenint en compte que, fins ara, la consellera de Neteja de l'Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts, ha fet cas omís a la nostra denúncia, ni a les peticions de reunions i que, cada cop anem pitjor», la Plataforma per una Tarragona Neta i la FAVT han decidit convocar una manifestació el dissabte 15 de novembre, a les 11h, des de la plaça Imperial Tarraco fins la plaça de la Font, «amb l'únic propòsit que l'Ajuntament ens escolti i actuï prenent les mesures oportunes».
Tanmateix, tant la FAVT com la Plataforma esperen que en la reunió prevista uns dies abans amb l'alcalde Rubén Viñuales, sigui el punt de partida de la creació d'una taula de treball entre l'Ajuntament i les entitats veïnals per tal de trobar solucions «provisionals i urgents» mentre no s'apliqui a la pràctica el 100% de totes les fases ni la nova maquinària que preveu el nou contracte de la neteja. «La nostra finalitat és que se'ns garanteixi una ciutat saludable i neta», conclouen les entitats convocants.