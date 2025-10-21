Societat
El Centre de Formació d’Adults tindrà una seu unificada a Sant Pere i Sant Pau
El Departament d’Educació aprofitarà els espais disponibles a l’escola i ampliarà i dignificarà el servei
El Centre de Formació d’Adults (CFA) de Tarragona de la Generalitat tindrà una única seu a l’Escola Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. El Departament d’Educació ha demanat fa pocs dies l’ocupació de l’espai educatiu al consistori. Segons expliquen fonts del Departament, el motiu de la intervenció és d’unificar el servei del CFA en un únic espai, dignificar-lo, ampliar-lo i acostar-lo al barri de Sant Pere i Sant Pau, aprofitant els espais disponibles que hi ha a l’escola.
Pel que fa als terminis d’aquests treballs, el Departament d’Educació està a l’espera que l’Ajuntament atorgui el permís d’obres i no pot engegar encara tot el procediment administratiu. «Ara no és possible dibuixar un calendari», apunten les citades fonts. Així, el Centre de Formació d’Adults de la ciutat tindrà una gran seu que centrarà la seva activitat. No com ara, que ocupa diferents immobles, com el Josepa Massanes i Dalmau, al carrer Fra Antoni Cardona i Graui espais públics com el Centre Cívic de Torreforta, el Casal Cívic de Campclar i les dependències municipals de Riu Clar.
La història d’aquest centre es remunta al curs 1981-82, quan es va rehabilitar part de l’edifici del col·legi públic Jaume I amb l’objectiu de crear un centre pilot d’educació de persones adultes. En els seus orígens, el CFA Casc Antic va dependre de l’Ajuntament de Tarragona. Comptava amb dos professors i una persona col·laboradora, una mestra jubilada. Al curs següent, l’Ajuntament va tornar a organitzar un curs sobre Educació d’Adults. Una vegada finalitzat, va convocar un concurs-oposició per a cobrir noves places per a educació d’adults.
En el curs 1983-84, mitjançant un acord entre l’Ajuntament i la Generalitat es va constituir un equip de cinc professionals, els quals van passar a dependre orgànicament del Departament d’Ensenyament, amb la qual cosa es va poder ampliar l’oferta formativa del centre.
El mes de gener de 2000 es va inaugurar l’actual seu del CFA Casc Antic i es va crear l’aula d’Autoformació Josepa Massanés i Dalmau. Atès que el canvi d’ubicació del centre comportava l’allunyament del barri del Casc Antic, es proposà canviar aquesta denominació per la de Centre de formació d’adults Josepa Massanés i Dalmau. El CFA Tarragona compta amb una diversitat d’ensenyaments que inclouen des dels nivells d’alfabetització en les diferents llengües fins al nivell que prepara per a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de vint-i-cinc anys. Per aquesta raó i perquè són nivells progressius, un alumne pot passar de l’un a l’altre. El CFA assumeix tots els ensenyaments no obligatoris que es poden realitzar en un centre de formació d’adults de manera tant presencial com a distànica.