Societat
La URV destina 40.000 euros a impulsar projectes de recerca amb aplicació empresarial
Els equips seleccionats obtenen 10.000 euros per impulsar la transferència de coneixement i apropar les seves investigacions al mercat
La Fundació URV, en col·laboració amb el Consell Social i el Vicerectorat de Valorització del Coneixement, Transferència i Ocupabilitat, ha concedit els ajuts R2B (Research to Business) 2025 a quatre projectes d’emprenedoria impulsats per investigadors i investigadores de la Universitat Rovira i Virgili. Tots ells giren al voltant de la salut i l’alimentació i han estat premiats amb 10.000 euros per facilitar la seva evolució cap al mercat i reforçar la transferència de coneixement.
Durant l’acte d’entrega, el rector de la URV, Josep Pallarès, va destacar la importància de generar oportunitats per als projectes sorgits de la universitat, mentre que Fèlix Boronat, representant de la Generalitat al Consell Social, va subratllar el valor de transferir la recerca a la societat. La vicerectora Ercilia García va animar els premiats a continuar avançant en les seves iniciatives, que ja es troben en fase d’execució.
Els quatre projectes guardonats són diversos i innovadors. El projecte liderat per Begoña Muguerza, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, impulsa la creació d’una spin-off per a la comercialització d’hidrolitzats i ingredients funcionals innovadors, naturals i sostenibles per als sectors alimentari, cosmètic i veterinari. Josep Gumà, del Departament de Medicina i Cirurgia, ha desenvolupat METAspread, un test ràpid d’orina per a la detecció precoç de metàstasis de càncer colorectal, basat en biomarcadors no invasius i d’alta sensibilitat. Ricard Garcia Valls, del Departament d’Enginyeria Química, treballa en un sensor intel·ligent biodegradable capaç d’indicar en temps real la frescor i seguretat dels aliments, contribuint així a reduir el malbaratament alimentari. Finalment, Eduard Llobet, del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, ha presentat EMAI, un dispositiu no invasiu per detectar brots epidèmics mitjançant intel·ligència artificial, validat durant la pandèmia amb una precisió del 97%.
A més, durant la jornada també es van presentar els avenços dels projectes premiats l’any anterior. Enrique Calvo, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, va exposar una plataforma basada en el cuc Caenorhabditis elegans per estudiar ingredients bioactius contra l’obesitat. Omar Boutureira, del Departament de Química Analítica i Química Orgànica, va explicar els progressos en el desenvolupament d’una alternativa als compostos PFAS per reduir l’impacte ambiental. Noelia Ramírez i Joaquín Escribano, del Departament de Medicina i Cirurgia, treballen en un mostrejador portàtil per controlar l’exposició a tòxics atmosfèrics, mentre que Joan Josep Carvajal, del Departament de Química Física i Inorgànica, continua amb el desenvolupament d’un dispositiu per detectar microplàstics en aigua en temps real.