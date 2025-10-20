Societat
Repsol oferirà als creuers metanol renovable produït a Tarragona a partir del 2029
El metanol renovable es produirà a les instal·lacions de l’Ecoplanta de Repsol a Tarragona
Repsol ha firmat un acord històric de 8 anys amb Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) per subministrar combustibles marins renovables al Port de Barcelona, establint una relació a llarg termini sense precedents dins de la indústria de creuers.
Després del començament de la temporada de creuers europeus de 2026, Repsol subministrarà biocombustibles i, a partir de 2029, metanol renovable produït a Tarragona, directament als vaixells de les diferents marques de creuers -Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises i Regent Seven Seas Cruises – de NCLH quan facin escala al Port de Barcelona.
«Aquest acord és una fita que posa de manifest que els combustibles renovables estan llestos per exercir un paper clau en la reducció de l’empremta de carboni del sector marítim. En associar-nos amb NCLH, una de les principals companyies de creuers del món, demostrem que els combustibles renovables ja es poden desplegar a escala per començar a reduir immediatament les emissions al mar», ha assegurat Juan Abascal, Director General de Transformació Industrial i Economia Circular de Repsol.
«Aquesta aliança és un excel·lent exemple de com la col·laboració entre indústries pot suposar un progrés significatiu», ha afirmat Harry Sommer, President i Conseller Delegat de Norwegian Cruise Line Hòldings Ltd.
El metanol renovable es produirà a les instal·lacions de l’Ecoplanta de Repsol a Tarragona, un projecte pioner a Europa per transformar residus urbans en combustibles renovables i productes circulars, afegint una solució per reduir les emissions de CO2 al sector del transport, mentre es fomenta l’economia circular.
La nova planta, que començarà operacions el 2029, tindrà capacitat per processar fins 400.000 tones de residus sòlids urbans a l’any i convertir-los en 240.000 tones de combustibles renovables i productes circulars. NCLH és la primera empresa en firmar un acord de subministrament de metanol renovable de l’Ecoplanta.
Els combustibles renovables són fonamentals en l’estratègia de Repsol per subministrar solucions per a la reducció les emissions de CO₂ a tots els sectors del transport. Són una alternativa ja disponible per descarbonitzar els vehicles actuals i futurs, sense necessitat de canviar motors ni modificar les infraestructures de distribució i proveïment existents. A Cartagena, la companyia opera la primera planta de dièsel renovable i SAF de la Península Ibèrica (250.000 t/any), i està construint una segona planta a Puertollano (200.000 t/any), prevista per començar a operar el 2026. El proper any també iniciarà operacions en la seva planta de demostració per a la producció de combustibles sintètics a Bilbao.
La companyia ven dièsel renovable a més de 1.300 estacions de servei a Espanya i Portugal, amb l’objectiu d’arribar a 1.500 a finals d’any, la qual cosa la converteix en una de les xarxes de combustibles més grans 100% renovables d’Europa. Repsol és també el principal proveïdor de SAF de la Península Ibèrica, donant suport a la descarbonització de l’aviació i el compliment del mandat del 2% de la UE.