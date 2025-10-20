Societat
La "principal col·lecció de carros de Catalunya" recollirà fons contra el càncer a Tarragona
Tota la recaptació de les visites de l'exposició del mes de novembre es destinarà a lluitar contra la malaltia
La "principal col·lecció de carros de Catalunya" destinarà tota la recaptació aconseguida durant el mes de novembre a l'Associació Contra el Càncer de Tarragona. La mostra l'ha batejada així el seu impulsor, Jordi Rovira, un tarragoní aficionat als estris agrícoles d'època i que durant 50 anys ha reunit i restaurat un centenar de carros, carretes, carruatges i carrosses dels segles XIX i XX, a més de desenes d'eines i maquinària. Rovira ha assegurat que durant tot aquest temps no ha rebut ajuda de ningú per tirar-la endavant. Així mateix, ha lamentat que tots els objectes hagin d'estar en una nau industrial del polígon Francolí i no en un lloc més cèntric i ben condicionat de la ciutat on es pogués contemplar en millors condicions.
Rovira ha destacat que l'apartat vinícola de l'exposició és de les més destacades a nivell estatal. Però a més cal sumar-hi carros de repartiment de llet, de les escombraries o de bombers. Així mateix, també té carruatges, com el que va fer servir la mare del General Prim per anar de Reus a Vila-seca, diligències dels Estats Units o un que es va utilitzar durant l'enregistrament de la pel·lícula 'La febre de l'or'. "Tinc carros de bous que aquí no m'hi caben i són en un altre lloc", ha afegit el col·leccionista.
Per tot plegat ha afirmat que Tarragona podria ser "la catedral del carruatge" de Catalunya, però que la manca d'interès de les administracions han fet que tots els objectes acabin passant desapercebuts. Tot i això, ha remarcat que d'interès popular, n'hi ha, perquè quan els ha tret en alguna ocasió per exhibicions puntuals la gent hi ha assistit massivament.
Donatius
Durant tot el novembre, la col·lecció estarà oberta per a visites guiades, amb un donatiu de 5 euros que es destinaran íntegrament a l'entitat, que té per objectiu continuar impulsant projectes d'acompanyament, recerca i prevenció en la lluita contra el càncer. Les persones interessades han d'escriure un correu a tarragona@contraelcancer.es i indicar el dia, hora i número de persones que són i s'intentaran ajustar els grups. Rovira ha destacat que ell va patir càncer i que el seu germà va morir per culpa de la malaltia. Un fet que l'ha empès a col·laborar amb l'associació.