Medi Ambient
Port Tarragona rep el Premi a la Innovació i la Sostenibilitat en la Diada de l’Enginyer 2025
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (CETIT) ha posat en valor el compromís del Port per incloure una visió sostenible en el desenvolupament dels projectes d’infraestructures estratègiques
El Port de Tarragona ha estat reconegut amb el Premi a la Innovació i la Sostenibilitat que atorga el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (CETIT), en el marc de la Diada de l’Enginyer 2025. El CETIT ha volgut destacar el compromís del Port amb la integració d’una visió sostenible en el desenvolupament de les seves infraestructures estratègiques, valorant especialment l’aposta per la tecnologia i la transició energètica.
L’acte, que s’ha celebrat al Centre de Convencions de PortAventura, ha comptat amb la presència del ministre d’Indústria, Jordi Hereu, i ha servit també per commemorar el centenari de l’ens col·legial. Més de 500 persones, entre professionals, autoritats i representants del teixit econòmic i industrial del territori, han assistit a la celebració, que ha posat en valor el paper de l’enginyeria com a motor de progrés, innovació i competitivitat per a les comarques tarragonines.
Durant la Diada s’han lliurat els reconeixements anuals del CETIT, entre els quals destaca el Premi Lluís García Roca al millor Treball de Fi de Grau i el Premi a la Innovació i la Sostenibilitat, que enguany ha recaigut en Port Tarragona. El president de l’Autoritat Portuària, Santiago J. Castellà, ha estat l’encarregat de recollir el guardó i ha subratllat que “més enllà de la nostra capacitat operativa, com a port destaquem per la nostra aposta decidida per un desenvolupament sostenible i per la innovació”.
Castellà ha explicat que aquesta aposta es concreta en projectes que busquen optimitzar la gestió logística a través de noves tecnologies, reduir l’impacte ambiental i impulsar la transició energètica. Entre les iniciatives més rellevants ha mencionat el foment del transport ferroviari, els projectes de renaturalització com els Prats d’Albinyana, la creació d’instal·lacions fotovoltaiques, l’electrificació dels molls i el desenvolupament de nous tràfics associats a sectors com l’eòlica marina o l’hidrogen verd.