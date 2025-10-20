Judicial
Pavapark denuncia l'Ajuntament de Tarragona per no validar la pujada de preus del pàrquing de plaça de la Font
El consistori està negociant un acord amb el concessionari de l'aparcament, que ha presentat un recurs contenciós administratiu
L’empresa Pavapark, concessionària de l’aparcament soterrat de la plaça de la Font, ha portat l’Ajuntament de Tarragona als jutjats. La companyia ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la «desestimació per silenci administratiu» per part del consistori de «la sol·licitud d’actualització dels preus» del pàrquing. Segons fonts municipals, la proposta presentada per la firma consistia a encarir la tarifa horària, fixada ara mateix en 2,60 euros. A canvi, però, es rebaixaria la tarifa diària, que és de 19,95 euros, segons la pàgina web de la mateixa empresa.
L’increment plantejat no va acabar de convèncer l’Ajuntament, que va decidir no respondre a la petició perquè volia negociar amb la gestora de l’espai les possibles modificacions. La firma, però, va decidir acudir a la justícia per poder fer efectiu el canvi de preus. El passat 19 de setembre, l’alcalde, Rubén Viñuales, va signar un decret on resolia «comparèixer en l’esmentat recurs» davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona per tal de «defensar els interessos municipals».
En converses
El consell plenari va ratificar divendres aquest decret a proposta de la tinenta d’alcalde coordinadora de l’Àrea Assessoria Jurídica. «Es tracta de no perdre accions processals, sens perjudici que s’estigui treballant per intentar arribar a algun acord beneficiós per Tarragona», explicava la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró. Fonts municipals asseguren que s’estan mantenint converses amb Pavapark per arribar a aquesta entesa extrajudicial. L’empresa no ha volgut fer declaracions al respecte.
En l’aparcament de la plaça de la Font, que compta amb 284 places d’estacionament, hi ha molta afluència de vehicles. La seva ubicació, entre el nucli antic i l’Eixample, el fa atractiu tant per als tarragonins com per als visitants. L’Ajuntament té concedida l’explotació d’aquest espai a Pavapark, que també gestiona el pàrquing Balcó del Mediterrani, on el preu per hora és de 3 euros i la tarifa diària és de 19,95 euros.