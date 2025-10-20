Esports
La Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona exhaureix tots els dorsals en temps rècord
La 34a edició de l'emblemàtica cita esportiva arribarà el 2 de novembre i enguany oferia 100 inscripcions més, arribant a les 1.600
La 34a edició de la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona, que se celebrarà el 2 de novembre, ha esgotat els 1.600 dorsals disponibles, un centenar més que en les últimes edicions, establint un nou rècord d’inscripcions. L’esdeveniment, organitzat per Tarragona Esports, és considerat el més emblemàtic de la ciutat i omple els carrers de participants i aficionats.
El recorregut manté l’itinerari de l’any passat: sortida a les 9 h des de la cruïlla dels carrers Vidal i Barraquer amb Torres Jordi, a la Part Baixa i Serrallo, i dues voltes per la Mitja Marató passant per plaça Imperial Tàrraco, Rambla Nova, plaça Unesco, Via Augusta, Vall de l’Arrabassada, passeig marítim Rafael Casanova i moll de Llevant. La cursa de 10 km seguirà el mateix circuit amb una sola volta i sense el tram del passeig de l’Escullera. Tots els participants rebran una samarreta tècnica commemorativa.
El conseller d’Esports i Turisme Esportiu, Mario Soler, ha destacat que “darrere d’aquest èxit hi ha 1.600 persones que representen un repte personal, una preparació i una fita; la Mitja Marató + 10K és més que esport, és un símbol de ciutat”. També ha agraït la tasca de patrocinadors, voluntaris i personal municipal, que fan possible la cita esportiva any rere any.
Per tercer any consecutiu, Carburos Metálicos és la patrocinadora principal de la cursa, juntament amb Caixabank, i compta amb la col·laboració de Protecció Civil, voluntaris Apifv, Bon Preu i Esclat entre d'altres. Josep Ribera, director de seguretat de Carburos Metálicos, ha afirmat que “és un honor col·laborar en aquest esdeveniment tan arrelat a Tarragona, una iniciativa especial que aposta pel territori”.