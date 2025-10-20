Societat
El mercat sorpresa de paquets perduts o no reclamats d'Amazon torna a Tarragona
Carrefour Tarragona acollirà la iniciativa del 20 d'octubre a l'1 de novembre a la seva botiga de les Gavarres
El centre comercial Carrefour Tarragona acollirà des d'aquest dilluns 20 d'octubre fins a l'1 de novembre, un original mercat en el qual els visitants podran comprar paquets perduts o no reclamats de Amazon i altres grans distribuïdores.
El mercat, que tindrà lloc en horari de 10.00 a 21.00 hores, es realitza juntament amb l'empresa Suerte, que ofereix a la venda paquets perduts o no reclamats a un preu únic de 15 euros el quilo.
D'aquesta manera, els amants de les sorpreses tenen una cita la setmana vinent en aquest espai comercial, ja que les persones interessades només descobriran el que conté el paquet una vegada que l'hagin comprat.
Un concepte pensat per a descobrir el que ofereix l'atzar i per a donar una segona vida als paquets perduts: bones ofertes, roba, utensilis, sabatilles o articles de valor, el resultat de la compra realitzada és una autèntica loteria.