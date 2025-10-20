Mobilitat
La Part Baixa guanyarà places d’aparcament en dos solars sense construir als carrers Smith i Jaume I
S’adequaran dues finques dels carrers Smith i Jaume I per a crear unes 90 places d’estacionament
La manca d’aparcament va ser un dels dèficits més importants que es va detectar en el procés participatiu que va impulsar l’Ajuntament de Tarragona per a l’elaboració del Pla Integral de la Part Baixa (PIPB). Amb l’objectiu de solucionar aquesta problemàtica, el consistori vol convertir dos solars abandonats del barri en noves zones d’estacionament.
Un dels pàrquings s’ubicarà en el descampat que hi ha davant de l’edifici de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La finca, situada entre el carrer Jaume I i el passatge de Ferrer i Duran, pertany a la Sareb. L’altra parcel·la escollida es troba al número 14 del carrer Smith i és de titularitat municipal. «La dificultat de trobar espais adequats i la complexitat del subsol obliguen a optar per terrenys avui desocupats i destinar-los a aparcaments temporals», expliquen fonts municipals.
Aquesta és una de les 34 accions que presentarà l’Ajuntament a la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-29 impulsat per la Generalitat de Catalunya. Segons la proposta del consistori, el pressupost previst per a adequar aquests solars és de 250.000 euros i s’executarà entre el 2026 i el 2027. En funció del disseny final, la Part Baixa podria guanyar entre unes 80 i 90 places d’estacionament amb aquest projecte.
«Des del govern municipal teníem clar que cal millorar la mobilitat i, especialment, l’aparcament a la Part Baixa», assenyala el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre. L’edil remarca que, més enllà de «contribuir a oferir més places als veïns», també «facilitarem que més tarragonins i tarragonines es desplacin fins a aquest barri». El consistori està estudiant quin serà el funcionament d’aquests pàrquings. Una de les opcions que està sobre la taula és que acabin sent zones regulades taronges, com l’aparcament dissuasiu del passeig Independència. També podrien ser verdes, per facilitar l’estacionament als veïns.
Recuperar l'espai
Els veïns del barri del Port i diferents entitats, com la Comunalitat Urbana de Tarragona o la Xarxa Antirracista, han intentat recuperar i donar vida al solar del carrer Smith en diverses ocasions. Aquestes iniciatives, però, mai han tingut èxit. Ara, l’Ajuntament vol frenar el deteriorament progressiu que ha patit l’espai els últims anys convertint-lo en un aparcament.