Política
Junts proposa una reforma per agilitzar els tràmits d’obres i reduir la burocràcia a Tarragona
L’objectiu és acabar amb la burocràcia que frena petites rehabilitacions i generar una administració àgil que activi l’economia local.
El grup municipal de Junts per Tarragona ha presentat aquest dilluns una proposta integral per reformar l’ordenança de comunicació prèvia d’obres, amb l’objectiu de simplificar els tràmits, reduir la burocràcia i impulsar l’activitat econòmica local.
“A Tarragona hi ha obres que duren una setmana i tràmits que en duren quatre. Això no és una administració moderna, és una estructura que ofega la ciutat”, ha denunciat el portaveu de Junts, Jordi Sendra. Segons ha explicat, la proposta busca que les obres puguin començar de manera immediata amb un sol comunicat i un sistema de “confiança inicial”, i que el control es faci a posteriori: “Qui ho faci bé ho tindrà fàcil; qui incompleixi serà sancionat.”
Un únic comunicat i més actuacions permeses
La reforma substituiria els tres subrègims actuals per un únic comunicat amb la documentació mínima imprescindible, que permetria iniciar l’actuació tan bon punt fos registrat. S’hi inclourien més tipus d’obres: façanes amb bastida, instal·lació d’ascensors, petites reparacions estructurals, rètols senzills o tala puntual d’arbres no protegits. Sendra defensa que l’ampliació “evitarà que petites obres de manteniment quedin atrapades en llicències i que comunitats de veïns es desincentivin a rehabilitar els seus edificis.”
Un dels eixos clau de la proposta és el Certificat d’Idoneïtat Tècnica, que podrien emetre arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers per garantir que l’expedient compleix la normativa. Amb aquest document, l’Ajuntament només hauria de verificar la formalitat i registrar el comunicat, de manera que l’obra podria començar immediatament. Els col·legis professionals assumirien la responsabilitat en cas de mala praxi. “Passem de la desconfiança preventiva a la confiança responsable. Alliberem hores de burocràcia als tècnics municipals perquè puguin centrar-se en la disciplina urbanística i la planificació”, ha explicat Sendra.
Junts també proposa crear una Taula de Llicències integrada per tècnics municipals, col·legis professionals, gremis, veïns i grups polítics. Aquest òrgan hauria de publicar terminis reals de tramitació, detectar colls d’ampolla i millorar la gestió interna. El control es reforçaria amb un registre unificat i inspeccions per mostra i per risc, amb sancions efectives en cas d’incompliments.
El comunicat també inclouria la sol·licitud d’ocupació de via pública per bastides, contenidors o casetes d’obra. L’autorització seria automàtica fins a 15 dies, sempre que es deixi un pas de 1,5 metres, s’avisi la Guàrdia Urbana amb 48 hores d’antelació i es pagui la taxa corresponent. Només en ocupacions més llargues o en zones sensibles caldria una llicència específica.
Reconeixement a l’equip tècnic i línia vermella pressupostària
Sendra ha volgut reconèixer la tasca de l’Àrea de Territori, que ha qualificat de “molt potent però saturada amb expedients menors”. Ha reclamat més recursos humans i eines per agilitzar la feina, i ha advertit que la reforma és una línia vermella en la negociació del pressupost 2026. “O apostem per una administració àgil que activi economia i rehabilitació, o seguirem atrapats en la cultura de la paperassa i del vuelva usted mañana”, ha afirmat.
Seguint aquesta línia, Junts obrirà converses amb col·legis professionals, entitats veïnals i sectors econòmics per construir un pacte ampli de corresponsabilitat. El partit convida tots els grups municipals a sumar-se a la proposta: “Tarragona necessita regles clares, confiança amb responsabilitat i una administració que acompanyi la ciutadania, no que la freni.”