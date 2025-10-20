Societat
JAC celebra quatre anys de la seva presència a Espanya de la mà del Grup Oliva Motor
JAC compleix quatre anys de presència a Espanya i es consolida com una de les marques líders en el segment de vehicles industrials 100% elèctrics, de la mà del Grup Oliva Motor, holding empresarial amb una sòlida i referent trajectòria en el sector de l’automoció i amb una àmplia presència a Catalunya i França.
La marca asiàtica es distingeix per oferir vehicles industrials 100% elèctrics fiables, robustos i maniobrables. A Espanya, JAC ha reforçat la seva posició en el sector amb un enfocament centrat en l’eficiència operativa. José Arcos, recentment nomenat director general de la filial, explica que «no venem elèctrics, venem eficiència operativa». En aquest sentit, la proposta de valor de la marca se centra en el TCO (Cost Total de Propietat): menor cost per quilòmetre, manteniment simplificat i una xarxa de postvenda a nivell nacional.
L’estratègia comercial de JAC Motors prioritza dades d’explotació reals —rutes, càrregues i cicles urbans— i compara el cost total davant de vehicles dièsel equivalents, demostrant que la inversió en elèctric ja és rendible.
Paral·lelament, la companyia ha iniciat una nova línia de negoci en carretons elevadors aprofitant sinergies tècniques i de servei. D’aquesta manera, entre els reptes que assenyala José Arcos destaquen la «gestió de la càrrega i l’acompanyament al client per dimensionar la infraestructura i la telemetria».
A curt termini, els objectius de JAC passen per ampliar la cartera de comptes recurrents —gran distribució, begudes i paqueteria urbana—, reforçar la formació tècnica i consolidar l’ecosistema de partners. La suma significa una fulla de ruta que combina rendibilitat demostrable, expansió de la postvenda i electrificació de la intralogística.