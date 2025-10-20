Policial
Un detingut per tràfic de drogues durant un dispositiu a dos establiments de Sant Salvador
Es van interposar sis denúncies i es van identificar 24 persones i un vehicle
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona, conjuntament amb efectius de la Guàrdia Urbana i de la Policia Nacional, van portar a terme divendres passat un dispositiu policial conjunt.
Pels volts de les 20.45 hores del passat 17 d’octubre, es va dur a terme una inspecció a dos establiments ubicats al barri de Sant Salvador de Tarragona, durant el qual es va fer la detenció d’una persona per tràfic de drogues. Al detingut se li van intervenir 9 embolcalls d’haixix, un embolcall de cocaïna i medicació. També es van identificar 24 persones i un vehicle.
En l’apartat de denúncies administratives, es van formalitzar un total de 6. Dues contra el propietari d’un d’aquests establiments per no disposar d’assegurança ni llicència de terrassa i quatre per tinència de substàncies. A més, la Policia Nacional va citar 4 persones per infringir la Llei d’Estrangeria.
Durant l’operatiu, es va comptar amb el suport d’efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i del Grup de Delinqüència Urbana.