Festes
Comencen a instal·lar els llums de Nadal a Tarragona
L’Ajuntament també ha licitat el muntatge de les fires i els caramels de la Cavalcada de Reis
Tarragona ja ha començat a preparar-se per Nadal. Ben aviat, la ciutat iniciarà la instal·lació de la seva il·luminació festiva. La setmana passada ja es van col·locar les astes situades a la Rambla Nova, que serviran per penjar els motius nadalencs.
Pel que fa als llums, la previsió municipal és començar a instal·lar-los durant aquesta setmana. Com cada any, els treballs arrencaran a Bonavista i els barris de Ponent. Més endavant, a finals d’aquest mes o inicis del vinent, aquests arribaran al centre de la ciutat.
La instal·lació de l’enllumenat es completarà durant el mes de novembre, a punt per a la seva tradicional encesa. Tots els llums, que decoraran una setantena de carrers, utilitzen tecnologia LED i s’encendran al vespre, quan s’activa l’enllumenat públic.
Paral·lelament, Mercats de Tarragona prepara també les tradicionals fires de Nadal i de l’Artesania, que com cada any s’instal·laran a la Rambla Nova. La primera se celebrarà des del 28 de novembre fins al 24 de desembre, mentre que la segona s’inaugurarà el 5 de desembre i romandrà oberta fins al 6 de gener de l’any vinent.
L’horari d’ambdues fires serà des de les 10 h fins a les 21 h. La contractació per al seu muntatge va sortir a licitació el dilluns passat, amb un pressupost base de 103.408,80 euros (IVA inclòs).
El projecte inclou diferents lots, com el lloguer de les casetes de fusta les instal·lacions elèctriques, el lloguer dels grups d’electrogen i la decoració i l’ambientació nadalenca entre d’altres.
14.500 € per als caramels
També està en marxa la licitació per al subministrament de caramels que es llançaran durant la Cavalcada de Reis de 2026, que, com és costum, se celebrarà durant la tarda del 5 de gener pels carrers de la ciutat. El contracte, que va sortir a licitació el 29 de setembre, té un pressupost base de 14.500 euros (IVA inclòs).
El subministrament inclou la fabricació, embalatge, transport i lliurament del producte, així com els clixés per a la impressió dels embolcalls. Com a millora, es valorarà amb un 10% addicional la inclusió de caramels tipus gominola.
Un 80% del còmput final de la puntuació el determinarà la quantitat de caramels a subministrar per l’import requerit, mentre que el 10% restant dependrà de la valoració de la mostra que les empreses candidates hauran de lliurar a l’Ajuntament.
Quatre tones i mitja a Reus
Reus també té la mirada posada en la Cavalcada de Reis. A la capital del Baix Camp el procés per a la compra de caramels es va iniciar el 23 de setembre. En aquest cas, el pressupost base de licitació gairebé dobla la xifra tarragonina, amb 28.215 euros (IVA inclòs).
Així, el contracte requereix el subministrament de 4.500 quilograms de caramels, la mateixa quantitat que va repartir el municipi durant la desfilada d’aquest 2025.