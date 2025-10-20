Salut
Armilles desfibril·ladores protegeixen pacients de l’Hospital Joan XXIII del risc de mort sobtada
Els dispositius permeten detectar arrítmies greus i administrar descàrregues per protegir la vida dels pacients
El Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona disposa d’armilles desfibril·ladores —equipades amb una bateria recarregable—que es poden utilitzar en pacients amb un alt risc de patir arrítmies greus. Quan les armilles en detecten una, poden administrar una descàrrega amb l’objectiu de salvar la vida dels pacients.
Durant aquest any, l’Hospital ha utilitzat dos dispositius d’aquest tipus en pacients seleccionats segons criteris clínics específics. L’equip d’especialistes decideix col·locar aquesta armilla per mantenir protegit el pacient durant el temps previ a la implantació d’un desfibril·lador intern definitiu.
L’especialista del Servei de Cardiologia de l’Hospital Joan XXIII, Gabriel Martín, explica que «l’armilla detecta la freqüència cardíaca del pacient i, a partir d’una freqüència cardíaca determinada programada, es considera arrítmia perillosa i l’armilla ha d’actuar. Abans de produir una descàrrega, l’armilla avisa i el pacient la pot parar, si està bé; però si el pacient està inconscient, l’armilla farà una descàrrega».
Aquest aparell està monitorat i, per tant, el pacient està controlat en tot moment. La informació arriba als metges especialistes del servei: Gabriel Martin i Sandra Cabrera. «S’han de seleccionar bé els pacients que poden portar l’armilla, en funció d’indicadors com l’edat, les comorbiditats, etc.», explica el cardiòleg, que afegeix que l’objectiu d’aquesta tecnologia és «que els pacients puguin estar protegits de les arrítmies potencialment mortals».