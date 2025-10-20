Tarragona
La 13a edició de 'La ciutat a cau d’orella' girarà entorn a les supersticions i creences
El cicle d’activitats gratuïtes ofereix 13 propostes del 24 d’octubre al 16 de novembre
La ciutat de Tarragona torna a omplir-se de veus i històries a cau d’orella. Del 24 d’octubre al 16 de novembre torna el cicle La ciutat a cau d’orella de la mà de la conselleria de Joventut. La temàtica d’enguany respon a l’edició que celebra, la 13ª, posant el focus en les creences, supersticions i remeis populars.
Segons ha explicat el conseller de Joventut, Guillermo García de Castro, «en aquesta edició descobrirem com supersticions i rituals populars han anat teixint pors i creences al llarg del temps, arribant fins a les generacions més joves. En aquesta edició juguem amb el llenguatge de la superstició per aprendre i compartir coneixement des de la cultura popular fins a la recerca acadèmica».
La programació ofereix 13 propostes entre tallers, rutes, converses, aparadors literaris, contes i experiències a la natura i obre diàlegs entre patrimoni immaterial, humanitats i mirada jove, tot adreçat a joves a partir de 12 anys.
Com és habitual, en la programació hi participen diverses entitats de la ciutat, equipaments culturals i persones expertes del territori.
El cicle està impulsat pel Servei Municipal de Joventut amb la conselleria de Cultura (Casa de les Lletres i Biblioteca Pepita Ferrer), l’Escola de Lletres de Tarragona, la Biblioteca Pública de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV).
Totes les activitats són gratuïtes i algunes requereixen inscripció prèvia a tarragonajove.org.