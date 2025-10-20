Societat
130 voluntaris participaran a la nit al 6è recompte de persones sense sostre de Tarragona
Els participants s’organitzaran en equips de tres persones per recórrer els carrers de la Part Alta i la Part Baixa
130 persones voluntàries participaran aquest dimarts a la nit, 21 d’octubre, en el recompte de persones en situació de sense sostre que impulsa l’IMSST i la Xarxa d’Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona. Aquesta xifra supera amb escreix l’aconseguida a les edicions de 2023 i 2024, en què hi van participar una vuitantena de persones com a voluntàries.
L’objectiu d’aquest iniciativa és obtenir dades sobre la quantitat de persones que es troben pernoctant als carrers de la ciutat per, posteriorment, seguir desenvolupant estratègies i accions enfocades a reduir la seva vulnerabilitat social.
Els voluntaris s’organitzaran en equips de tres persones per recórrer els carrers de la Part Alta i la Part Baixa. A més, la Guàrdia Urbana recorrerà els barris de Ponent (Torreforta, Bonavista i Campclar), l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil es desplegarà per la Zona Nord (Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador), i Creu Roja ho farà a la zona de Llevant.
Per tal de recollir les dades, s’utilitzarà un mapa de la zona delimitada i s’omplirà una fitxa d’observació amb dades com el nombre de persones que es detecten en un carrer concret, el sexe i el lloc de pernocta: al ras, sota cobert, dins d’un caixer i dins d’un cotxe.
Els punts de trobada seran l’Ajuntament de Tarragona i l'oficina de Serveis Socials de la plaça Prim. A partir de les 22 h els dos punts de trobada rebran a les persones voluntàries i, després de donar les últimes indicacions, l’acció del Recompte començarà a les 23 h. A les 02 h està prevista la seva finalització i la recollida de la informació.
El Recompte compta amb la coordinació d’un grup motor format per l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, Fundació Bonanit, Associació Joventut i Vida, Formació i Treball, Càtedra d’Habitatge de la URV, SMHAUSA, Creu Roja, Poretecció Civil i Guardia Urbana.